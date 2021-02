La ministre Blais s’engage à revoir l’encadrement des résidences pour aînés

Pressée de questions par Québec solidaire après le fiasco du Manoir Liverpool, la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais s’est engagée mercredi à revoir l’encadrement des résidences pour personnes âgées au Québec.

«Oui, vous avez raison, il faut, ensemble, travailler pour ne pas que la maltraitance envers nos personnes vulnérables persiste dans les RPA, dans les RI et dans les RTF», a répondu la ministre, irritée, aux questions de Gabriel Nadeau-Dubois.

Mme Blais a dit souhaiter que le processus de révision des certifications soit également accéléré pour faciliter le suivi.

«On est en train de revoir la deuxième mouture au niveau de la certification. Il faut que ça sorte, parce que ça fait presque deux ans. Donc, ça va modifier beaucoup de choses», a indiqué Mme Blais.

Et quant au rythme des visites?

«Il faut qu'il y ait davantage de visites. [...] Dans la loi n° 56, qu'on a fait adopter, maintenant, on peut faire des visites, au ministère, et on va en faire», a-t-elle assuré.

Plus d’inspecteurs

Le porte-parole de Québec solidaire a rapidement relancé la ministre sur le nombre d’inspecteurs, «deux fois moins» important que le nombre d’inspecteurs en bien-être animal au Québec. Gabriel Nadeau-Dubois a également soulevé le fait que les inspecteurs avisaient les directions avant leur inspection.

«Combien d'inspections vont être réalisées cette semaine? Combien d'inspections vont être faites en février dans les RPA du Québec? Et est-ce qu'on va continuer d'appeler à l'avance avant d'inspecter?» a demandé Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait soulevé ces questions en point de presse plus tôt mercredi matin.

Là encore, Marguerite Blais s’est engagée à en faire plus.

«Concernant, les RI, les visites ne sont pas surprises, mais on peut faire des visites-surprises quand on pense qu'il y a de la malveillance à l'intérieur. Mais on va changer ça. Oui, on peut changer ça. Oui, on peut mettre plus d'inspecteurs», a-t-elle fait remarquer.

Le ton monte

L’échange entre le porte-parole de Québec solidaire et la ministre a donné lieu à un petit accrochage quand le député de Gouin a rappelé que Marguerite Blais siège au gouvernement presque sans interruption depuis 2007 et que son bilan est donc peu reluisant.

Voyant la ministre insister sur le fait qu’elle n’était pas responsable des résidences pour personnes âgées au gouvernement libéral même si elle était responsable des aînés, Gabriel Nadeau-Dubois a sous-entendu que Mme Blais tentait «de s’en laver les mains».

S’adressant directement à son opposant malgré les remontrances du président, Marguerite Blais a insisté sur l’importance du dossier pour elle.

«C'est important. Je veux lui dire, oui. Oui, je vais m'engager à revoir ce processus [...] Oui, je vais le faire», a-t-elle martelé.