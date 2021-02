Le Cégep de Chicoutimi embrasse l'intelligence artificielle pour soutenir la réussite

Le Cégep de Chicoutimi innove en devenant l'un des premiers établissements d'enseignement postsecondaires de la province à utiliser l'intelligence artificielle pour favoriser la réussite de ses étudiants.

L'institution de Saguenay s'est associée au Collège de Rimouski et à la firme saguenéenne Optania pour développer deux outils qui permettent de prévenir le décrochage scolaire, mais aussi de soutenir les jeunes sur le plan psychosocial.

Le premier, le logiciel ISA, permet d'identifier dans le dossier d'un jeune les éléments pouvant conduire à l'échec ou à l'abandon scolaire.

«Nous sommes excessivement fiers de développer ce projet-là», a indiqué le directeur des études du Cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay, lors du lancement de ces nouvelles plateformes mercredi.

L'algorithme conçu par l'entreprise Optania a été construit à partir de données incluses dans les dossiers d'étudiants qui ont fréquenté le Cégep de Chicoutimi au cours des 10 dernières années.

«Ça nous permet d'agir plus rapidement auprès des jeunes en prévention plutôt que d'attendre qu'ils vivent des échecs, a expliqué Christian Tremblay. On avait divers mécanismes dans le passé, mais souvent ils nous donnent un portrait de la situation à la mi-session. Quand un jeune a déjà vécu deux évaluations négatives, ça devient plus difficile de renverser la vapeur.»

Le logiciel analyse plus de 70 indicateurs.

«Il n'y a pas juste les notes, les résultats scolaires, qui influencent la situation, a précisé le président d'Optania, Louis-Raphael Dufour. Ça tient compte d'une multitude de facteurs, dont l'implication et aussi la vie personnelle du jeune.»

ISA permet aussi d'alléger la tâche des enseignants.

«Les enseignants peuvent se concentrer davantage sur leur tâche d'enseignant, dans leur classe et partager du contenu avec les étudiants, sans se soucier constamment de ceux qui ont des problématiques, sachant que le logiciel effectue une surveillance», a spécifié une conseillère pédagogique du Cégep de Chicoutimi, Suzie Simard.

«Nous, on attendait ça avec impatience, a soutenu de son côté Dominic Dufour, qui est aide pédagogique au sein de l'établissement. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes arrivent au terme de leur parcours avec un diplôme. Plus on agit rapidement, plus c'est efficace.»

Pour la session hiver 2021, il s'agit d'un projet-pilote.

«On a ciblé un certain nombre d'étudiants qu'on va suivre d'une façon plus serrée. On les a avisés, les enseignants aussi. On veut vérifier si le logiciel fait de bonnes prédictions», a précisé le directeur des études de l'établissement.

Un robot en guise de soutien psychosocial

Le logiciel ISA ne serait pas complet sans le robot ALI, une application téléchargeable gratuitement sur un téléphone intelligent qui permet aux jeunes de demander de l'aide en toute confidentialité.

«Le jeune peut commencer à discuter avec le robot pour lui parler de ses difficultés et ALI va cibler, pour lui, des ressources, a expliqué le président d'Optania. Le robot est branché sur les systèmes du cégep.»

Il peut même entrer en communication avec un psychologue. «Après quelques semaines de services seulement au Collège de Rimouski, il y a des référencements qui ont été faits vers des professionnels de la santé», a ajouté Louis-Raphael Tremblay.

«C'est un robot conversationnel, donc il y a de réels échanges, a mentionné le directeur général du Collège de Rimouski, François Dornier. Un étudiant nous a dit récemment qu'il allait avoir du plaisir à utiliser ALI dans ses stages, sur les bateaux, alors qu'il doit passer de longues heures sans pouvoir interagir avec du monde.»

«C'est vraiment la porte d'entrée pour prendre soin de notre santé mentale, a souligné un étudiant du collège», Xavier Gravel.

Il compare le robot à une boîte à outils.

«ALI utilise un langage qui est familier aux jeunes, donc ça enlève cette barrière-là, cette gêne-là, qu'on a parfois lorsque vient le temps de se confier à quelqu'un.»

Les deux plateformes conçues au coût de 1,1 million $ ont été élaborées avant la pandémie, sans savoir que le quotidien des cégépiens serait perturbé.

«La pandémie ne fait que confirmer la pertinence d'avoir cet outil-là», a rappelé François Dornier.