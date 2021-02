Les cabanes à sucre dans l'incertitude

La saison des sucres arrive à grands pas et si les propriétaires d’érablières ont la certitude que l’eau d’érable coulera, ce n’est pas le cas pour l’ouverture de leurs salles à manger.

À l’érablière du Boisé de Trois-Rivières, le propriétaire Robert Dufresne est optimiste à l'idée d'obtenir le feu vert du gouvernement, même qu’il espère accueillir ses premiers clients à la mi-mars. Il aimerait que les cabanes soient traitées de la même façon que les restaurants.

«Si on limite notre capacité aux bulles familiales et qu’on sépare les tables avec des plexiglas, nous serions en mesure de respecter les mesures sanitaires. Si les restaurants peuvent ouvrir, pourquoi pas nous», a-t-il plaidé.

En cas de refus de la santé publique, Robert Dufresne s’attend à ce que certains établissements soient forcés de fermer. Soutenir des bâtisses et équipements pendant une année complète sans revenus deviendrait extrêmement difficile, a-t-il dit.

La copropriétaire du domaine du Sucrier à Saint-Boniface, Manon Shallow, a soutenu de son côté que les configurations des salles à manger dans les érablières sont différentes et qu’il serait difficile d’avoir des normes aussi strictes.

Les cabanes en voie de disparition ?

L'industrie est en eaux troubles. Un sondage réalisé par l'Association des érablières et salles de réception du Québec indique que 40 des 200 cabanes avec salles à manger abandonnent cette année et changent de vocation.

Les temps sont graves selon la présidente Stéphanie Laurin. «Notre créneau est en voie d’extinction. On le voit, les propriétaires se tournent de plus en plus vers la production de sirop, font faillite ou vendent leurs établissements, qui sont convertis pour la transformation.»

Malgré tout, la plupart des entrepreneurs s'accrochent en offrant des repas pour emporter. D’ailleurs, 70 établissements de la province, dont certains en Mauricie, ont créé une plateforme transactionnelle qui sera facile à utiliser. Le site macabanealamaison.com sera lancé le 22 février.