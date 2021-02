Les salles d’urgence toujours débordées

Les civières sont encore très occupées alors que le taux d’occupation dans les urgences reste élevé dans six institutions de la région de Montréal.

L’hôpital Royal Victoria mène avec un taux d’occupation des civières de 145%. Par la suite, on retrouve l’hôpital du Lakeshore et l’hôpital général qui frôlent les 130%, l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à 122%, le CHUM à 119% et l’hôpital Sacré-Cœur à 109%.

Ce qui représente un temps d’attente de plus de 20h.

Ce temps d’attente très important est expliqué en partie par l’absence de lits de disponible sur les étages, donc les patients doivent attendre sur les civières.

«5 à 10% des lits à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont sont aux prises avec des patients qui attendent d’aller ailleurs. Alors ça, c’est tout un "pool" de lits que l’on perd tout le temps et qui cause de la congestion à l’urgence et qui fait des débordements», mentionne le Dr Bernard Mathieu.

Manque de personnel dans les hôpitaux

Depuis le début de la pandémie, il y a de nombreuses infirmières et inhalothérapeutes qui quittent le secteur public.

«Depuis le 21 mars, on a ressenti 585 départs et je dois ajouter à cela que j’ai entre 600 et 700 personnes qui sont actuellement en invalidité. Donc vous voyez un peu le portrait de la situation d’un territoire qui regroupe avant la pandémie 4500 professionnels de la santé», indique Denis Cloutier du Syndicat des professionnels en soins de l’Est-de-l’île-de-Montréal.