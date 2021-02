Richard Pierre-Gilles est né en 1964 en Haïti. Après un bref passage en Afrique, lui et sa famille atterrissent à Montréal alors que l'Expo 67 bat son plein.

Plus de cinquante ans plus tard, on profite du mois de l'histoire des noirs pour revenir sur son intégration et sur sa vision des progrès faits par la société en matière de racisme.

