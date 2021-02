Lumière sur Turner au musée des beaux-arts

Avec une exposition aussi majeure que Turner et le sublime entre ses mains, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pouvait bien trépigner d’envie de rouvrir ses portes. L’institution muséale accueille de nouveau les visiteurs, mercredi, après quatre mois de fermeture, pouvant enfin dévoiler les trésors qui sont accrochés à ses murs depuis le 15 octobre.

Cette exposition est un «coup de maître», a déclaré avec raison le directeur général Jean-Luc Murray, à la poignée de médias admis au musée, mardi. Ce dernier a d'ailleurs souligné que les billets s'envolaient rapidement et que les réservations sont déjà complètes pour la première semaine d'exposition «et les jours suivants».

Turner et le sublime est une rétrospective – grandiose – des périodes charnières de la carrière du plus grand peintre et aquarelliste anglais, J.W.M. Turner (1775-1851), de ses débuts en 1790 jusqu’à la fin, autour de 1840. Elle est présentée en exclusivité canadienne et réalisée grâce à la Tate de Londres, qui conserve le legs de l’artiste.

Maître des effets de lumière, Turner a amené l’art du paysage à un niveau supérieur au 19e siècle. Voyageur insatiable – il a voyagé tous les étés durant 50 ans, marchant jusqu’à 50 kilomètres par jour, carnet de dessin à la main –, il est célèbre pour ses mers tumultueuses, ses ciels tantôt ombrageux, tantôt ensoleillés, ainsi que ses montagnes vertigineuses.

Ses scènes dramatiques où se déchaînent les forces de la nature s’inscrivent dans le courant romantique et font de lui un précurseur de l’impressionnisme. À son décès, en plus de 300 œuvres achevées, Turner a légué quelque 30 000 œuvres sur papier, des esquisses «qu’il n’aurait probablement jamais exposées», souligne le conservateur des expositions du MNBAQ, André Gilbert. D’ailleurs, deux de ses carnets qu’il traînait sur lui en voyage sont en vitrine dans l’exposition, tout comme de nombreuses esquisses.

Jeune prodige

Divisé en six sections, le parcours chronologique débute avec la première œuvre phare de Turner, Pêcheur en mer (1796), la première toile qu’il a exposé, à 20 ans, à l’Académie Royale de Londres. Il reste, à ce jour, le plus jeune académicien à y avoir été admis. À l’époque, celui qui vient d’une famille modeste était déjà considéré comme un génie par ses pairs.

Photo Stevens LeBlanc

Après avoir travaillé pour des architectes, Turner peint quelques aquarelles topographiques, puis s’inspire des paysages de son pays natal, avant de commencer à voyager en Europe, d’abord en Suisse, épopée qui a mené à une série d’oeuvres sur les Alpes.

Turner a aussi voyagé à Venise, «un endroit fantastique pour un artiste qui s’intéresse autant à la lumière», souligne André Gilbert. La lagune est le sujet auquel il s’attarde le plus longtemps dans sa carrière. «Ça fait plus de 20 ans qu’il n’y a pas 15 œuvres sur Venise qui ont été rassemblées dans une même exposition», s’est réjoui le conservateur.

Photo Stevens LeBlanc

Parmi les œuvres phares, on y trouve également le fameux Rigi bleu, aquarelle qui a été acquise par la Tate de Londres en 2007 pour la somme record de 4,95 millions de livres sterling et qui est encore, à ce jour, «l’aquarelle la plus chère au monde», souligne M. Gilbert.

Photo Stevens LeBlanc

Le seul tableau de Turner que possède le MNBAQ, Scène dans le Derbyshire (1827), a toute une histoire reliée à Québec. Non seulement il faisait partie de la collection de Maurice Duplessis, mais on a découvert en 2002 que le tableau représentait les Hauteurs d’Abraham, un lieu d’Angleterre nommé ainsi en l’honneur de James Wolfe.

Photo Stevens LeBlanc

Scénographie recherchée

Le musée a fait un travail d’éclairage exceptionnel, mettant les oeuvres en contraste avec les murs sombres pour mieux faire émaner la lumière de celles-ci. Le résultat est saisissant, particulièrement dans la dernière section de l’exposition, consacrée à l’apogée de la carrière de Turner, vers 1840, période où il n’était pas tant obsédé par le paysage que par l’effet de la lumière, poussant son travail encore plus loin vers l’abstraction.

Également, pour la toute première fois, le MNBAQ conjugue les beaux-arts avec une expérience technologique immersive, grâce à l’apport du vidéoscéniste Lionel Arnould (Ex Machina, Le Trident) et de la firme Peak Media.

À trois endroits dans l’exposition, le visiteur est invité à entrer dans une petite pièce où on a véritablement l’impression de s’immerger dans une toile de Turner, avec une ambiance sonore et des projections toutes en mouvement sur les murs. Le musée avait ici la volonté de faire résonner l’oeuvre de Turner avec les changements climatiques actuels.

Fait saillant:

L’exposition Turner et le sublime est en place jusqu’au 2 mai.