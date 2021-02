Québecor achète la maison de disques Audiogram

Poids lourd de l’industrie musicale québécoise depuis près de quatre décennies, la maison de disques Audiogram passe aux mains de Québecor Sports et divertissement.

«C’est un honneur pour Québecor d’accueillir au sein de son équipe, Audiogram, un fleuron de la musique québécoise», a déclaré le président et chef de la direction du géant médiatique, Pierre Karl Péladeau.

Fondée en 1984 par Michel Bélanger, Audiogram est devenue au fil des ans un joueur majeur de l’industrie.

Elle a vendu plus de dix millions d’exemplaires des 400 albums qu’elle a produits et compté dans ses rangs des grands noms de la musique d’ici comme Paul Piché, Richard Séguin, Michel Rivard, Jean Leloup, Laurence Jalbert, Rock et belles oreilles, Loco Locass et Ariane Moffatt.

Parmi les 38 artistes signés chez elle en 2021, on retrouve Damien Robitaille, Daniel Bélanger (frère cadet de Michel), Isabelle Boulay, Jean-Pierre Ferland, Mara Tremblay, Pierre Lapointe et Salomé Leclerc.

«Il était important pour Rosaire Archambault (son allié de longue date dans la compagnie) et moi de conserver la propriété québécoise de notre catalogue musical», a fait part, par voie de communiqué, Michel Bélanger.

Audiogram ne changera pas

Le patron de Québecor Sports et divertissement, Martin Tremblay, assure que le visage d’Audiogram ne changera pas à la suite de la transaction.

«Je veux que les artistes et l’équipe d’Audiogram comprennent que nous allons protéger comme la prunelle de nos yeux la personnalité artistique et l’indépendance de création», a-t-il dit au Journal.

Le directeur général actuel du label, Philippe Archambault, de même que les quelque vingt-cinq personnes à l’emploi d’Audiogram resteront en poste, a fait savoir Martin Tremblay.

Le groupe Sports et divertissement détient maintenant quatre étiquettes de disque. Outre Audiogram, il compte dans son giron Musicor, STE-4 et MP3 Disques, qui est dirigée par Mario Pelchat.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.