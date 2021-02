Recherché depuis six mois: un suspect tente vainement de se dissimuler dans un mur

Un homme de 32 ans qui était recherché par la police depuis août 2020 a été retrouvé par le groupe tactique d’intervention (GTI) alors qu’il tentait de se dissimuler «dans un mur», à Thetford Mines.

Des informations provenant du public ont amené les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines, assistés du GTI de la Sûreté du Québec, dans une résidence de la rue Saint-Denis, dans le secteur de Black Lake, mardi vers 6h du matin, afin de retrouver et d’arrêter le suspect Yan Savard.

«La fouille des lieux par le groupe tactique d’intervention a permis de retrouver Savard caché dans un mur derrière des portes laissant croire à la présence d’une armoire», a relaté le sergent Yves Simoneau, de la police municipale.

Selon celle-ci, le prévenu, un ancien résident de Tourville près de Montmagny, est connu des milieux policiers et il faisait l’objet de six mandats d’arrestation, notamment pour avoir omis de se présenter devant le tribunal, pour possession de méthamphétamines dans le but de trafic et pour entrave à un agent de la paix.

Le suspect a comparu par visioconférence le même jour et il y a eu objection à sa remise en liberté. Il a ensuite été transporté au Centre de détention de Québec. Les procédures devaient se poursuivre jeudi.

«Une femme âgée de 33 ans se trouvait dans la résidence au moment de l’intervention. Elle a été arrêtée pour entrave au travail des policiers, puis libérée, par voie de sommation, à la suite de son interrogatoire», a ajouté M. Simoneau.

De petites quantités de ce qui pourrait s'apparenter à du haschisch et de la poudre de méthamphétamines ont été saisies dans le cadre de la même opération.

«Le Service de police réitère le fait que toute personne qui le désire peut contacter la Division des enquêtes criminelles en toute confidentialité, en composant le 418 338-0111, afin de dénoncer une situation criminogène», a voulu rappeler M. Simoneau.