Le Québec s’approche-t-il lentement mais sûrement d’une sortie de crise par rapport à la pandémie de COVID-19?

Plusieurs indicateurs nous poussent à être optimistes : une baisse des hospitalisations, la vaccination qui semble efficace dans les CHSLD, une certaine baisse des nouvelles infections dans l’ensemble de la province, et plusieurs régions qui sont passées en zone orange.

À titre d’exemple, on enregistre moins de cinq cas par jour dans les CHLSD de la province, une bonne nouvelle et une baisse spectaculaire, explique Mario Dumont.

N’empêche, trois grandes menaces demeurent et pourraient empêcher un véritable retour à la normale à court ou moyen terme.

Les retards dans la vaccination, et plus particulièrement dans les résidences pour personnes âgées inquiètent, en raison de la vulnérabilité des personnes âgées face au coronavirus.

L’arrivée des variants aussi pourrait faire perdurer la pandémie en raison de leur contagiosité plus élevée.

«C’est une course vaccins contre variants», dit Mario Dumont en citant l’experte Cécile Tremblay. «Pour l’instant dans cette course, les vaccins ne vont pas vite, n’ont pas de bonnes espadrilles, et les variants ont la vie facile parce qu’on n’est pas encore bien équipés pour les détecter», juge-t-il.

Finalement, l’arrivée de la semaine de relâche pourrait faire augmenter la contagion, comme l’ont été les autres périodes de rassemblements, comme le temps de Fêtes, estime Mario Dumont.