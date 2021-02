Un nouveau propriétaire pour Café Saint-Henri

Café Saint-Henri, une entreprise québécoise qui se spécialise dans le café de spécialité, vient de changer de main.

Son fondateur, Jean-François Leduc, vient de vendre ses actifs à Sébastien Grenache, mais il demeurera au sein de l’entreprise pour assurer la transition.

Café Saint-Henri compte huit boutiques, deux ateliers de torréfaction à Montréal et à Québec, une boutique en ligne et un réseau de distribution alimentant des restaurants et dans des épiceries.

L’entreprise, qui célèbre son 10e anniversaire en 2021, emploie 70 personnes.

«J'ai choisi non pas la meilleure transition «pour moi», mais le meilleur repreneur possible pour «mon entreprise»», a indiqué Jean-Francois Leduc, mercredi, par communiqué.

M. Leduc affirme qu’il aurait pu vendre au fil des ans à des entreprises internationales, mais qu’il souhaitait que Café Saint-Henri demeure entre des mains québécoises.

Les cafés de l’entreprise sont maintenant disponibles sur les tablettes de l’épicier Metro.

«Je suis fier d'être à la barre d'une entreprise québécoise dont la réputation n'est plus à faire, a dit Sébastien Grenache, qui a notamment de l’expérience en marketing, en distribution et en ressources humaines. Je m'engage à faire en sorte que Café Saint-Henri demeure le chef de file en matière de café de spécialité»,

L’homme d’affaires va s’appuyer sur des collaborateurs spécialisés en distribution alimentaire, en numérique, en restauration et en finances.

«Nous sommes très heureux de participer à l'évolution de Café Saint-Henri. Notre groupe est constitué d'experts qui seront mis à contribution pour faire croître l'entreprise et supporter Sébastien et l'équipe en place dans leur vision de croissance. C'est avec enthousiasme que nous continuerons à écrire les pages de l'histoire de Café Saint-Henri», a mentionné Julien Trussart, président d’Oliva Capital.