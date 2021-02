Un Super Bowl record pour Loto-Québec en termes de paris sportifs

Loto-Québec a enregistré des ventes records de près d’un million de dollars en paris sportifs pour le Super Bowl LV, qui s’est conclu par une victoire de 31-9 pour la troupe de Tom Brady, les Buccaneers de Tampa Bay.

Selon des chiffres fournis au Journal, la société d’État a réalisé pour la grand-messe du football, dimanche, des ventes d’environ 990 000 $.

Il s’agit d’une hausse de 31 %, par rapport à l’année précédente, où les parieurs avaient misé plus ou moins 756 000 dollars pour le match ultime qui mettait en vedette les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Depuis 2018, le nombre de paris chez Loto-Québec pour cet événement est en forte progression. D’ailleurs, le Super Bowl occupe aujourd’hui quatre positions du top 5 des événements les plus populaires chez Loto-Québec.

L’intrus étant le combat surnommé le « Money Fight » de Floyd Mayweather et Conor McGregor, en 2017, qui avait été grandement médiatisé.

Couleur du gatorade

Cette année, Loto-Québec a multiplié les offres de paris par rapport aux années précédentes pour le match opposant les Buccaneers aux Chiefs. Pour une deuxième fois en l’espace de deux ans, un Québécois (Laurent Duvernay-Tardif en 2020 et Antony Auclair cette année) était au Super Bowl.

Environ 250 paris étaient disponibles quelques heures avant le match sur le site web Mise-o-jeu +. À titre de comparaison, il y en avait 130, l’an dernier. La société d’État offre également maintenant des paris en direct.

Parmi les questions les plus populaires, il y a eu le « gagnant du match », le « gagnant du match avec écart de points », le « total de points dans le match » ainsi que « qui gagnera le match et la méthode de la victoire ».

Il était également possible de miser sur la performance de certains joueurs, l’athlète du match et le meneur à la mi-temps.

Cette année, la société d’État a aussi offert plusieurs paris farfelus, comme sur la couleur du Gatorade qui allait être versé sur l’entraîneur victorieux.

Pour une première fois, il n’a pas été possible de connaître le montant des gains des parieurs chez Loto-Québec. La société d’État a mentionné au Journal ne pas être en mesure de fournir cette information « en raison de la concurrence de plus en plus présente ». En 2020, les gagnants s’étaient partagé 545 000 $, comparativement à 497 207 $ en 2019.

Goutte d’eau dans l’ensemble

Au cours des six premiers mois de l’exercice financier 2020-2021 de Loto-Québec, les paris pour les événements se sont élevés à 8,5 millions $, soit une baisse de 33,2 % par rapport à l’année précédente. Il faut dire que la pandémie a entraîné l’arrêt ou la réduction des activités dans plusieurs sports.

La semaine dernière, l’American Gaming Association prévoyait que le 55e Super Bowl génère des paris de 4,3 milliards de dollars américains aux États-Unis.

En 2015, la Canadian Gaming Association estimait à plus de 150 millions $ les paris illégaux qui étaient réalisés au Canada en lien avec cet événement.

TOP 5 DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS LES PLUS POPULAIRES CHEZ LOTO-QUÉBEC

Super Bowl 2021 990 000 $ Super Bowl 2020 756 000 $ Combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor en 2017 670 149 $ Super Bowl 2019 653 250 $ Super Bowl 2018 602 665 $

Source : Loto-Québec