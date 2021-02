Viols présumés sur mineur au Vatican: un prêtre clame son innocence

Un prêtre soupçonné d'avoir imposé durant sa jeunesse des relations sexuelles à un jeune âgé d'un an de moins que lui dans une résidence située à l'intérieur de la Cité du Vatican a dénoncé jeudi des accusations «infondées».

• À lire aussi: Le Vatican jugera la «Dame du cardinal»

S'exprimant à la barre du tribunal du Saint-Siège dans ce procès sur de présumés viols sur mineur, le père Gabriele Martinelli a rejeté toutes les accusations lacées par L.G., la victime présumée.

Les faits auraient démarré en 2007 dans le préséminaire Saint-Pie X lorsqu'ils étaient encore tous deux adolescents, âgés de 14 et 13 ans. Ils se seraient déroulés durant cinq ans jusqu'en 2012, année où Gabriele Martinelli avait atteint ses 19 ans.

«Ces accusations sont infondées (...) En parlant d'agressions, on a voulu me viser, mais on voulait viser surtout le préséminaire» Saint-Pie X, une résidence hébergeant des enfants et adolescents qui étudient dans une école privée dans le centre de Rome et aident durant les messes célébrées dans la basilique Saint-Pierre, a estimé le père Martinelli.

Au cours de l'audience ont été citées des lettres envoyées par la victime présumée pour accuser Gabriele Martinelli, adressées entre autres au pape François.

La victime présumée avait partagé pendant plusieurs années sa chambre avec un jeune Polonais, Kamil Tadeusz Jarzembowksi. Ce témoin a raconté en 2017 à un journaliste italien que Gabriele Martinelli venait régulièrement le soir dans leur chambre pour avoir des relations sexuelles avec son camarade, qui «se sentait obligé de céder à ses exigences» et n'était pas dans une relation amoureuse.

Gabriele Martinelli, ordonné prêtre à Côme (nord de l'Italie) en 2017, travaille dans un centre pour personnes âgées de Lombardie, région du nord de l'Italie.

Les prochaines audiences de ce procès, prévues le 24 et 25 février, seront consacrées à l'audition de témoins.