Voici le prix moyen des condos à proximité de chaque station du métro de Montréal

Une courtière immobilière montréalaise a confectionné une carte permettant de connaître le prix moyen des condos vendus autour des 68 stations du métro de Montréal en 2020.

À l'aide des données de Centris, la courtière immobilière Charlyse Amoussou a recensé le prix moyen des condos vendus l'an dernier à Montréal dans un rayon de 1 km des stations de métro de la Société de transport de Montréal (STM).

La publication LinkedIn de Mme Amoussou permet de savoir par exemple que le prix moyen d’un condo à proximité de la station de métro Côte-Vertu se situait à 291 000 $ en 2020, comparativement à 435 000 $ au centre-ville de Montréal, autour de la station Berri-UQAM.

«L'idée est partie par un besoin de mes clients. Si 4-5 clients me demandent cette info, je me suis dit qu'il faudrait la publier», a expliqué Mme Amoussou, qui travaille pour Via Capitale du Mont-Royal depuis 2017.

En l'espace de cinq jours, sa publication a été vue plus de 275 000 fois sur LinkedIn. «Ça me fait plaisir de voir l'intérêt, je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions», a lancé la courtière.

La carte nous apprend par exemple que c'est au nord de la ligne bleue du métro, autour de la station Édouard-Montpetit, dans le secteur de Côte-des-Neiges, que le prix des condos vendus était le plus élevé l'an dernier à Montréal (869 000 $).

C'est à l'est de cette même ligne bleue, à proximité de la station Saint-Michel, que les condos se vendaient le moins cher l'an dernier sur l'île de Montréal (265 000 $).

L'intérêt qu’a suscité sa publication pourrait inciter Charlyse Amoussou à colliger davantage d’informations à l’avenir.

Elle ne ferme d’ailleurs pas la porte à créer une carte présentant le prix moyen de la vente de duplex, triplex ou maisons autour des stations de métro de la métropole.

Cinq stations où le prix des condos était le plus cher en 2020

- Édouard-Montpetit: 869 000 $;

- Outremont: 644 000 $;

- Villa-Maria: 619 000 $

- Université-de-Montréal: 565 000 $;

- Snowdon: 562 500 $

Cinq stations où le prix des condos était le plus abordable en 2020

- Saint-Michel: 265 000 $;

- Côte-Vertu: 291 000 $;

- Honoré-Beaugrand: 306 000 $;

- Langelier: 320 000 $;

- Radisson: 322 000 $