110 M$ pour soutenir le milieu de la gestion d’actifs au Québec

Une somme de 110 millions $ a été constituée afin de soutenir les gestionnaires émergents ainsi que le milieu de la gestion d’actifs au Québec.

C’est le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) qui reçoit cette somme se ventilant ainsi: 50 millions $ proviennent du gouvernement Legault via Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ versent chacun 25 millions $ et Fondaction allonge 10 millions $.

Le Fonds PGEQ va, avec ces 110 millions $, atteindre près de 400 millions $ d’actifs sous gestion.

Le PGEQ va ainsi être «en mesure d’accélérer son impact en accordant de nouveaux mandats, avec l’ajout de nouveaux gestionnaires, le lancement de nouvelles stratégies, et en assurant un rayonnement accru des joueurs à l’échelle locale et internationale», a-t-on indiqué jeudi, par communiqué.

«Cet investissement d’impact constitue une reconnaissance concrète du talent des gestionnaires québécois et de la contribution du PGEQ. L’engagement continu des membres bénévoles de notre comité aviseur, du conseil d’administration, des investisseurs initiaux et d’Innocap est au cœur du succès du programme et nous les remercions de leur apport», a indiqué Stéphane Corriveau, président d’AlphaFixe et membre fondateur du PGEQ.

«Le PGEQ est essentiel pour appuyer une nouvelle génération de gestionnaires d’actifs du Québec. Grâce aux sommes annoncées aujourd’hui, cette initiative issue de la mobilisation des principaux acteurs de gestions d’actifs locaux et d’un chantier de Finance Montréal est appelée à jouer un rôle important, autant pour la relance économique, que pour renforcer l’industrie québécoise de la gestion de portefeuille. C’est pourquoi nous sommes fiers d’appuyer à nouveau le PGEQ avec un deuxième investissement depuis 2016», a dit Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.