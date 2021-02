Biden dit avoir passé « deux heures » au téléphone avec Xi Jinping

Washington | Le président américain Joe Biden a dit jeudi avoir passé « deux heures » la veille au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping, lors de leur premier échange depuis son arrivée à la Maison Blanche.

« J’ai passé deux heures au téléphone sans interruption avec Xi Jinping », a expliqué M. Biden depuis le Bureau ovale.

« Si on ne fait rien, ils vont nous écraser », a-t-il ajouté, réaffirmant sa volonté de tenir tête à Pékin.

Lors de cet appel, le nouveau locataire de la Maison Blanche a marqué sa volonté d’être beaucoup plus tranchant que Donald Trump sur la question des droits humains tout en s’inscrivant dans une relative continuité sur les questions économiques.

Il a aussi plaidé pour une approche plus pragmatique sur des dossiers tels que le climat, délaissé par son prédécesseur.

Selon le compte-rendu de l’exécutif américain, Joe Biden a exprimé ses « profondes inquiétudes » concernant « la répression à Hong Kong », les « violations des droits humains » dans le Xinjiang, et la place de plus en plus imposante prise par Pékin dans la région, en particulier vis-à-vis de Taïwan.