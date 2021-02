Le syndicat de Bombardier souhaite de l'aide d'Ottawa

Le syndicat des employés a réagi à l'annonce de Bombardier de supprimer 1600 emplois.

« C'est sur qu'il y a de l'incertitude qui se fait ressentir encore sur le plancher », mentionne Bruno Audet, président de l'unité Bombardier, section locale 62 d'Unifor.

« On voit encore que le fédéral ne fait rien et qu'il n'a pas soutenu comme d'autres pays son industrie » martèle Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Du côté du gouvernement, le premier ministre, François Legault, a mentionné ce matin qu’il allait tout faire pour protéger le maximum d‘emploi.

Rappelons que plûtot Bombardier a annocné la coupure de 1600 postes et l'abandon de la production de ses avions Learjet.

L’entreprise québécoise a pris cette décision dans le but de sauver 400 millions de dollars d’ici 2023.

Au total, cela représente 700 emplois de moins au Québec, une centaine en Ontario, 250 au Kansas à l’endroit où l’on construisait ces appareils et 100 postes ailleurs aux États-Unis.

Des coupures essentielles

Le spécialiste en aéronautique et professeur à l’UQAM, Mehran Ebrahimi, était en entrevue avec Pierre Bruneau pour discuter des pertes d’emplois chez Bombardier.

« On n’a plus le secteur de l’aviation commerciale chez Bombardier, on n’a plus le secteur ferroviaire non plus, la vente s’est concrétisée il n’y a pas si longtemps et on restait avec une administration qui était relativement large, trop grosse pour les produits qui restent chez Bombardier. D’ailleurs, lorsqu’on regarde la structure des mises à pied, on se rencontre que les deux tiers de ces postes sont dans l’administration et non dans la production », souligne Mehram Ebrahimi.