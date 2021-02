Bond des cas de COVID-19: le Québec repasse au-dessus des 1000 cas

Après quatre jours sous la barre des 1000 cas, le Québec a encaissé un bond et a rapporté jeudi 1121 infections de plus de COVID-19.

La veille et les trois jours précédents, les autorités avaient recensé entre 826 et 989 cas supplémentaires. La Belle Province compte désormais un cumulatif de 273 847 cas confirmés et de 10 149 décès, dont 37 enregistrés jeudi.

Même si le réseau de la santé est aux aguets en raison de la présence de nouveaux variants, il faut prendre les bonnes nouvelles où elles se trouvent. Ainsi, les hospitalisations ont diminué de 44, jeudi, à 874, et le nombre de gens nécessitant des soins aigus a reculé de 5, à 143.

Les régions qui demeurent les plus affectées par le virus sont, dans l’ordre, Montréal (503 cas), la Montérégie (170 cas), Laval (118 cas), l’Estrie (65 cas), Lanaudière (63 cas) et les Laurentides (59 cas).

Baisse en Ontario

En Ontario, on est repassé sous les 1000 nouveaux cas, jeudi, en comptabilisant 945 contaminations supplémentaires. Les régions de Peel et de York ont signalé respectivement 258 et 116 cas, plus que Toronto (112 cas). Le compteur depuis le début de la pandémie atteint 282 511 cas et 6614 morts (+18 jeudi).

De son côté, le Nouveau-Brunswick a annoncé deux nouveaux cas et un décès.

En après-midi, le Canada comptait au cumulatif 816 050 cas (+2068) et 21 060 décès (+56).

La situation au Canada:

Ontario: 282 511 cas (6614 décès)

Québec: 273 847 cas (10 149 décès)

Alberta: 127 570 cas (1728 décès)

Colombie-Britannique: 71 856 (1269 décès)

Manitoba: 30 417 cas (859 décès)

Saskatchewan: 25 843 cas (348 décès)

Nouvelle-Écosse: 1588 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1377 cas (22 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 510 cas (4 décès)

Nunavut: 300 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 816 050 cas (21 060 décès)