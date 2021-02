Chien coincé sur les glaces : les recherches se poursuivent

Les recherches se sont poursuivies, jeudi, pour localiser Cowboy, ce chien coincé sur les glaces du fleuve Saint-Laurent depuis mardi soir.

En après-midi, des citoyens de L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli, qui scrutaient le fleuve avec leurs jumelles, ont indiqué avoir vu l’animal.

En fin de journée, un avion survolait toujours le secteur pour corroborer l’information.

La noirceur risque toutefois de rendre impossible une opération de sauvetage cette nuit.

«Il ne reste qu’à espérer de tout cœur que la glace ait collé sur le bord et que le chien ait regagné la rive, ou qu’il survive sur sa glace cette nuit et qu’il soit visible à proximité des berges à la levée du jour», affirme Jean-François Lachance, président et capitaine des embarcations UMA.

Il déconseille aussi à quiconque aurait envie sauver l’animal de s’aventurer sur les glaces.

« Ceux qui pensent que naviguer la nuit au travers les glaces est simple, détrompez-vous. Que personne ne tente quelque chose et s’arrange pour que ce soit eux qu’on doive secourir en pleine nuit », ajoute M. Lachance.

Un nouvel appel a été lancé aux pilotes d’hélicoptère, jeudi, pour les inviter à survoler lentement et à basse altitude le Saint-Laurent.

Un des navires de la Garde côtière a quitté le Saguenay vers Rimouski jeudi matin.

L’équipage a surveillé les glaces pour tenter de repérer l’animal, mais sans succès.

Le temps file, mais plusieurs gardent espoir étant donné que les bergers australiens ont une très bonne résistance au froid.