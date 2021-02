Le chanteur québécois Claude Dubois lance un coffret de trois disques qui regroupe 51 chansons de son répertoire.

L’artiste et son agente ont travaillé ensemble sur le projet «Dubois solide» en choisissant les pièces mais également en prenant des photos symboliques.

«Ça donne solide dans le sens où je suis encore debout et quand on me parle de santé, je peux dire solide», raconte le chanteur à qui on a diagnostiqué un cancer de la moelle osseuse en 2016.

Le coffret comprend de nombreuses photos du prolifique auteur-compositeur-interprète tout au long de sa carrière.

«C’est vraiment l’histoire d’une vie à travers des chansons», dit l’artiste.