Encore d'autres accusations de nature sexuelle contre un ex-enseignant de la Côte-Nord

De nouvelles accusations de nature sexuelle sur un mineur ont été portées contre un ex-enseignant d'une école primaire la Côte-Nord.

• À lire aussi: Nouvelles accusations pour un ex-enseignant de la Côte-Nord

Grégoire Bernier, arrêté mercredi matin par des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) à son domicile du secteur Pentecôte, à Port-Cartier, est accusé d’agressions sexuelles et de grossière indécence.

Les événements qui lui sont reprochés auraient été commis sur un garçon de 10 ans entre 1984 et 1985 à l’école primaire Dominique-Savio. L’accusé, aujourd’hui âgé de 76 ans, a travaillé dans cet établissement scolaire pendant 40 ans.

C’est la deuxième fois en un peu plus d’un an qu’il est arrêté.

En décembre 2019, il a été accusé d’agression sexuelle et d’attouchement sexuel sur un garçon de moins de 14 ans pour lequel il était en situation d’autorité. Les événements se seraient déroulés au début des années 2000. Grégoire Bernier est en attente d’un procès pour ce dossier.

Auparavant, il a été condamné à deux reprises, en 2000 et en 2005, pour des histoires semblables. Il avait été reconnu coupable de grossière indécence et d’attentat à la pudeur pour des événements commis sur des garçons en 1974 et en 1997. Il avait quitté ses fonctions d’enseignant dès sa première arrestation.

Mercredi, quelques heures après son arrestation, Grégoire Bernier a été remis en liberté.

La suite des procédures aura lieu 22 mars.

Il doit continuer de respecter plusieurs conditions, dont l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, soit par internet ou dans des endroits publics.