Grave accident dans le stationnement d’un Walmart

Une collision impliquant une voiture et un piéton a causé des blessures graves à ce dernier, jeudi après-midi, dans le stationnement d’un magasin Walmart de Gatineau, en Outaouais.

Selon nos informations, la victime serait demeurée coincée sous le véhicule à la suite de la collision, survenue vers 15 h, dans ce commerce du boulevard La Gappe.

Le piéton a été conduit en centre hospitalier «pour traiter des blessures majeures», a précisé le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Plusieurs services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux, notamment des pompiers, pour porter assistance à la victime et sécuriser les lieux, a précisé le SPVG.

Le Service d'identité judiciaire du SPVG va expertiser la scène et des enquêteurs vont tenter de déterminer les causes et les circonstances du drame. Pour les aider à reconstituer le fil des événements, ils devaient interroger des témoins de l'accident jeudi soir.

Les citoyens qui croient avoir de l'information sur cet accident sont invités à communiquer avec le SPVG par l’entremise de sa ligne info au 819 246-INFO (4636).