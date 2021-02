Le nationalisme vaccinal

Des voix s’élèvent pour réclamer un programme dit de «nationalisme vaccinal» afin de corriger l’énorme dépendance du Canada face à l’approvisionnement étranger et pallier sa gênante contribution à l’effort mondial pour produire et distribuer le vaccin.

Comme le rapportait en effet des experts cités par La Presse du 19 janvier «Le déploiement des vaccins contre la COVID-19 met en évidence le décalage entre la façon dont les Canadiens perçoivent leur rôle dans le monde et la concrète réalité de la santé des siens.»

Il s’agit clairement d’un autre exemple de l’échec du multilatéralisme comme politique internationale pour le gouvernement Trudeau, celui-ci n’ayant toutefois pas été seul à le subir et à s’en désoler.

La récente sortie courageuse du président de Bayer (une grande pharma allemande) sur les réseaux sociaux qui déclare que le nationalisme n’est pas la solution à la crise n’offre pourtant pas de réponse à la montée des enchères des vaccins entre les pays et devant une industrie pharmaceutique oligopolistique qui s’en frotte silencieusement les mains.

Bien qu’une réaction tactique avec des résultats immédiats soit impossible, comme l’a confirmé récemment le ministre Champagne, on peut comprendre le charme de s’investir d’urgence dans le champ vaccinal. Pourtant, certains diraient qu’on regarde l’arbre et non la forêt. En effet, l’abandon de toute stratégie sectorielle pour assurer nos approvisionnements en médicaments essentiels reste un problème beaucoup plus vaste.

Dépendant des autres pays

Plus de 75% de nos médicaments génériques prescrits proviennent d’ailleurs, bien souvent d’Asie. Ces produits sont essentiels pour protéger des millions de vies humaines au Québec eu au Canada (diabète, dépression, maladies cardiaques etc.).

Bien entendu, au cours des dernières décennies, la pression pour l’achat de médicaments à meilleur coût a incité les manufacturiers à relocaliser leur production où les salaires sont les plus bas. Et cette pression sur les prix à profondément affecté les relations entre l’industrie et le gouvernement fédéral.

Pourtant, la crise sanitaire a lancé les projecteurs vers cette dépendance envers l’étranger et cette absence de stratégie locale, et il est raisonnable de penser que le problème restera entier après l’éradication tant espérée de la pandémie actuelle.

Des raisons de sécurité nationale militent donc en faveur d’initiatives telles que l’accroissement de l’achat local, la gestion d’inventaires de sûreté pour les produits et ingrédients médicaux identifiés comme critiques, l’innovation, tant d’initiatives dont la charge incomberait à un partenariat entre le gouvernement et l’industrie. Il faudra d’abord que la communication soit rétablie.

Le Québec, leader

Il s’agit d’un énorme chantier où le Québec devra vraisemblablement jouer un rôle de leadership. En effet, bien que le gouvernement Trudeau ne puisse seul porter le bonnet d’âne du laisser-faire des dernières années, il a démontré assez peu de prouesses dans la gestion proactive du réel (gestion des frontières, gestion des déplacements, stratégie d’approvisionnement), notamment lorsque que celle-ci le mettait en position de dissonance cognitive face à ses positions morales bien connues.

Aussi, les Canadiens ont découvert que leur gouvernement provincial, surtout en Ontario et au Québec, était le plus apte et prompt à assurer la sécurité sanitaire des concitoyens. Ça vaut bien une voix au chapitre dans la révision complète de la stratégie d’approvisionnement et de distribution des produit médicaux au pays.

Photo: Russell Proulx

Pascal Leduc, Président, Leduc Stratégie et Gestion Commerciale Inc. Rosemère