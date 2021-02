L’imprimerie en 3D serait le futur fléau

«Oui, il y a le dark web. Ça fait très James Bond, mystérieux. Mais quelqu’un qui ne veut pas se compliquer la vie va se tourner vers les imprimantes 3D, c’est encore plus facile», affirme Jean Loup Le Roux, expert en sécurité. Ce dernier s’inquiète de ce que des criminels mettent sur pied des usines pour fabriquer à la chaîne des ghost guns ou fusils fantômes, qui sont intraçables. Des plans sont facilement accessibles sur internet, ainsi que les tutoriels pour les monter.

Même si elles sont moins performantes que les vraies armes, celles imprimées demeurent très dangereuses.« Si ce n’est pas déjà fait, tous les facteurs sont réunis pour que ça devienne un gros marché », croit-il.Ce constat est partagé par Francis Langlois, spécialiste en armes à feu, qui estime que ce sera la prochaine tendance à surveiller au Canada.

«Aux États-Unis, ça reste plus compliqué de produire ces armes-là parce que le marché est saturé de vraies armes à feu. Mais ici, c’est en pleine lancée », affirme le membre de l’Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand.

Pas évident à pincer

« Les gens commencent à se demander comment on pourra contrôler [ce phénomène]. Des gens qui impriment et usinent des armes, ce n’est pas évident à capturer. Il faudra investir beaucoup pour la surveillance sur [internet] pour savoir qui télécharge des plans. Encore là, ce n’est pas évident », poursuit M. Langlois.

Pièces en gros

Des pièces sont facilement accessibles sur internet, selon les experts.« On achète l’arme en pièces détachées. Les morceaux sont moulés, mais pas tout à fait terminés. Il faut percer des trous, les limer, couper des morceaux et faire l’assemblage, etc. Quand tout ça est fait, l’arme est fonctionnelle », illustre M. Langlois.« Je ne dirais pas que c’est l’ensemble des armes à feu saisies, ce n’est pas la majorité, on n’est pas encore rendu là », tempère cependant l’inspecteur du SPVM David Bertrand.Antoine Lacroix et Erika Aubin