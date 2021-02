Meghan Markle remporte sa poursuite contre un tabloïd

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, a remporté jeudi son action en justice au Royaume-Uni contre la société éditrice du tabloïd Mail on Sunday, qu'elle poursuivait pour atteinte à la vie privée après la publication d'une lettre adressée à son père.

• À lire aussi: Accusé de snober les Marines, le prince Harry obtient des dommages-intérêts

• À lire aussi: Poursuivi par Meghan Markle, le tabloïd Daily Mail veut aller à procès

«La requérante pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le contenu de la lettre demeure privé», a estimé le juge Mark Warby.

Ce dernier avait été appelé en janvier par les avocats de Meghan Markle à se prononcer, sans attendre un procès qui aurait pu se révéler riche en révélations sur la vie du couple, installé en Californie depuis son éloignement de la monarchie britannique.

Une audience pour déterminer les prochaines étapes de la procédure a été fixée au 2 mars.

L'ex-actrice américaine de 39 ans reprochait à Associated Newspapers - qui édite le site Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday - d'avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre manuscrite adressée en août 2018 à son père Thomas Markle, 76 ans, avec qui elle est en froid.

La lettre a été écrite quelques mois après son mariage avec Harry en mai, auquel son père n'avait pas assisté en raison de problèmes de santé, après avoir posé pour des photos de paparazzi rémunérées. Elle y demande à Thomas Markle d'arrêter de s'épancher et de mentir dans les médias sur leur relation brisée.

Les avocats de Meghan avaient dénoncé «la publication illégale d'une lettre privée» et soumis une demande de «jugement sommaire» pour obtenir gain de cause sans passer par un procès.