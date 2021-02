Rénovation ou tentative d’éviction?

Une locataire de Rimouski dénonce les gestes posés par son propriétaire, persuadée que les travaux réalisés à l’extérieur de son appartement lundi ont été conduits dans le but de la faire partir.

«Je me retrouve avec une pièce où il y a un frigo, des plantes, un sofa et je n’y ai plus accès», a déploré Marianne Lefebvre-Campbell, locataire de l’appartement qui se trouve au deuxième étage du triplex situé sur la rue Tessier à Rimouski.

L’escalier qui menait au solarium adjacent à son appartement a été retiré lundi, tout comme la porte de celui-ci, les fenêtres et le revêtement extérieur.

Lors du passage de TVA Nouvelles jeudi, les débris se trouvaient toujours dans une remorque qui bloquait l’accès du stationnement de la locataire.

«Ils ont commencé les travaux, elle n’avait même pas eu d’avis. Elle aurait dû recevoir un avis dix jours avant pour l’avertir. Ce n’est pas fait dans les règles de l’art», a spécifié Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette.

Selon le tribunal administratif du logement, un propriétaire doit donner au locataire un avis de dix jours, et ce, avant le début des travaux.

Ainsi, une fois les travaux commencés lundi, un «avis de réparation ou d’amélioration majeure» a été émis par le propriétaire à la demande de Mme Lefebvre-Campbell.

TVA Nouvelles a pu consulter l’avis qui a été émis et signé par les deux partis le lundi 8 février.

Les travaux ont été suspendus après la journée de lundi.

TVA Nouvelles a tenté de joindre le propriétaire du triplex par tous les moyens, mais celui-ci n’a pas donné suite.

L’entreprise qui a réalisé les travaux de démolition a toutefois indiqué à TVA Nouvelles au téléphone que «la locataire avait reçu un avis avant que les travaux commencent», mais ne pouvait spécifier si elle avait été avertie qu’elle perdrait l’accès à son solarium ainsi qu’à son stationnement.

Selon la Ville de Rimouski, les travaux réalisés jusqu’ici sont conformes au permis de rénovation qui a été délivré.

Relation tendue

La locataire est persuadée que l’objectif de son propriétaire est de la faire partir puisqu’elle paie 385 $ pour un quatre et demi alors qu’en moyenne, à Rimouski, un logement de cette taille coute plutôt 705 $ par mois.

«Lorsque j’ai rencontré mon nouveau propriétaire pour la première fois, en septembre dernier, il m’a fait des menaces verbales. Il m’a dit clairement que je devais quitter mon logement parce qu’il voulait tout mettre à terre pour rénover», a indiqué Mme Lefebvre-Campbell.

La locataire, accompagnée du comité logement de Rimouski-Neigette, prévoit de faire parvenir une mise en demeure au propriétaire.

Elle indique toutefois qu’elle prévoit de quitter son logement parce qu’elle ne s’y sent plus en sécurité.