Trois pompiers suspendus à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Rien ne va plus au service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le conseil municipal a récemment suspendu trois pompiers, dont le directeur du service, Martin Lavoie.

Lors d'une séance du conseil municipale qui a eu lieu lundi dernier, les élus de la Ville ont fait état de gestes inadéquats posés par des employés du Service incendie et ont voté à l'unanimité pour que des sanctions soient imposées.

Deux officiers ont été suspendus avec solde. Le directeur du service incendie a également été sanctionné et est suspendu pour une durée de 10 jours ouvrable, a confirmé le maire Pierre Dolbec.

La nature des gestes n'a pas été dévoilée. Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles par une source au fait du dossier, le climat de travail se serait dégradé entre les trois personnes suspendues.

La Ville mène présentement une enquête et son rapport sera déposé au conseil municipal le 22 février prochain. On en saura plus sur la suite des choses après le dépôt de ce rapport.

Le service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier compte 37 pompiers et dessert les municipalités de Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.