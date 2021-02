10 M$ pour sécuriser les abords de 39 écoles montréalaises

Afin d’assurer la protection des élèves du primaire et du secondaire, les abords de 39 écoles de Montréal seront repensés cette année.

L’installation de saillies, de dos d’âne, de refuges piétons, l’élargissement de trottoirs et de mises aux normes de feux de circulation sont entre autres prévus.

Le Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), doté d’une enveloppe de 25 millions $, va financer les travaux de cette année, estimée à 10 millions $. L’an dernier, 6 millions $ avaient servi à financer 22 projets dans 10 arrondissements.

Les 39 écoles primaires et secondaires sont situées dans 13 arrondissements. Ce sont ces derniers qui sont responsables de la planification, de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau routier. La Ville de Montréal coordonne pour sa part le programme et son financement par l’entremise du Service de l'urbanisme et de la mobilité.

«La sécurité de nos jeunes aux abords d'un nombre important d'écoles s'en trouvera améliorée. Les jeunes qui se rendent à l'école doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte», a dit vendredi Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif, par communiqué.

Dix autres millions de dollars devraient être aussi injectés l’an prochain.