À peine 44 éclosions dans les sports au Québec depuis août

Alors que la pression s’accentue sur le gouvernement pour permettre la reprise des sports, il y a eu au Québec à peine 44 éclosions provenant de la pratique sportive depuis août dernier, soit 100 fois moins qu’en milieu de travail.

Dans la foulée des pressions qui s’exercent de la part des fédérations et associations sportives, des sportifs, des parents et de certains élus pour un retour graduel au jeu chez les jeunes, Le Journal a voulu connaître les chiffres de la contamination à la COVID-19 dans les sports lors du déconfinement de l’été et de l’automne dernier.

La semaine dernière, le député libéral et ancien hockeyeur professionnel Enrico Ciccone exigeait de consulter les avis de la Santé publique qui justifient la décision de maintenir le tout fermé. Il reprochait à la ministre déléguée, Isabelle Charest, d’être invisible dans le débat.

Le ministère de la Santé a comptabilisé 44 éclosions entre le 23 août 2020 et le 3 février 2021. Ce nombre concerne toutes les activités sportives, à la fois chez les enfants et les adultes, dans l’ensemble du Québec. Il a été impossible d’obtenir les chiffres pour les sports chez les enfants et adolescents. Ce détail n’est pas extrait des données par le ministère.

Tout le Québec est retourné au jeu l’été dernier, à l’intérieur comme à l’extérieur. Puis, le sport intérieur et d’équipe a été reconfiné au début octobre, forçant des milliers de jeunes à ranger patins, ballons, maillots et autres, du moins en zone rouge. Les sportifs des zones orange et jaunes ont pu poursuivre en respectant certaines mesures. En janvier, tout est de nouveau retombé à zéro, avec le confinement.

Plus élevés ailleurs

Selon le registre des éclosions, que le gouvernement du Québec tient à jour depuis le début septembre, les chiffres sont beaucoup plus élevés dans d’autres secteurs d’activité.

Par exemple, entre septembre et le 7 février, 4863 éclosions sont survenues en milieu de travail, 1759 dans les écoles, 1350 dans les milieux de vie ou de soins et 631 dans les garderies.

Depuis quelque temps, avec la baisse notable des infections, des pétitions circulent en ligne pour le retour au sport. L’une d’entre elles, sur le site change.org, a recueilli au-delà de 11 000 signatures en faveur de la reprise du hockey.

Hier, dans un rare geste concerté, 14 associations de hockey mineur de la capitale ont envoyé une lettre au gouvernement réclamant le retour rapide au jeu, pour les jeunes. « Cela leur permettra, entre autres, de vivre un semblant de vie sociale, eux qui sont les grands oubliés depuis maintenant près d’un an. »

Éclosions dans les activités sportives, tous âges confondus* :

Sports organisés avec contacts étroits rares : 11

Sports d’équipe avec contacts étroits fréquents : 28

Sports avec contacts étroits inévitables (de combat) : 5

*Source : Registre des éclosions, ministère de la Santé. Entre le 23 août 2020 et le 3 février 2021

Autres secteurs* :

Milieux de travail : 4863

Écoles : 1759

Milieux de vie et de soins : 1350

Garderies : 631

*Source : Registre des éclosions, ministère de la Santé. Entre septembre 2020 et le 7 février 2021W