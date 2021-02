Arrêt des procédures dans le dossier Michel Arsenault : «c’est décevant»

L’ancien entraîneur de ski Dominick Gauthier a qualifié d’«extrêmement décevant» l’arrêt des procédures contre l’ex-entraîneur de gymnastique Michel Arsenault, accusé d’agression sexuelle.

«Je trouve ça extrêmement, extrêmement décevant. On le sait, il y a tellement de cas comme ceux-ci et, malheureusement, lorsqu'on voit des dénouements comme celui-là, eh bien, c'est sûr que ça n'encourage pas d'autres victimes à parler et à porter plainte», est d’avis celui qui est aussi cofondateur de B2Dix, un organisme qui offre du soutien général aux athlètes.

Cet organisme était d’ailleurs venu en aide d'ailleurs aux victimes de Bertrand Charest, inculpé en 2017 d’agression sexuelle.

«Les histoires de Bertrand Charest, ça [c’était] passé il y a près de 20 ans lorsque les plaignantes ont finalement eu raison. Donc, c'est possible, mais dans ce cas-ci, vraiment, le système de justice a failli à la tâche», estime M. Gauthier.

Cet échec pourrait avoir un impact à court terme sur les victimes, pense Dominick Gauthier, mais l’ex-entraîneur reconnaît tout de même qu’il y a eu des progrès dans les dernières années.

«On l'a vu dernièrement, la ministre Isabelle Charest a annoncé un beau programme de politique de gestion des cas d'abus et de harcèlement dans le sport, dont des choses comme un entraîneur ne peut plus être seul avec un athlète à aucun moment, il y aurait normalement un officier indépendant qui gérerait les plaintes», explique-t-il.

«Le problème qu'on avait à l'époque, c'est que les athlètes devaient porter plainte à leur propre fédération. Souvent, eh bien, leur fédération avait tendance à vouloir se protéger», ajoute-t-il.

Dominick Gauthier encourage les victimes à continuer à dénoncer leur agresseur.

«Ce sera peut-être jamais parfait, sauf que des cas comme on l'a vu cette semaine, dans l'histoire de l'entraîneur Arsenault, c'est sûr que ça va en décourager plusieurs, et ça choque, ça fait mal au coeur. Il faudrait quasiment une enquête sur l'enquête dans ce cas-ci», dit-il.