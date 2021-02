«Caméra café»: un rôle inattendu pour Marie-Ève Trudel

Nouveau visage du petit écran, Marie-Ève Trudel incarne la patronne dans la nouvelle mouture de «Caméra café». Un premier grand rôle à la télévision pour la comédienne de talent, et elle le doit en quelque sorte à la pandémie.

On découvre Marie-Ève Trudel cet hiver sous les traits de la patronne, Mélanie (Mel), dans la nouvelle mouture de «Caméra café». En 15 ans de métier, la comédienne, qui a obtenu son diplôme en interprétation théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2006, a surtout évolué au théâtre. «J’ai fait beaucoup de tournées quand je suis sortie de l’école. J’ai fait des spectacles de théâtre pour jeune public qui nous amenaient un peu partout aux États-Unis. Je suis aussi allée en Europe et aux Émirats arabes unis.»

Native de Laval, Marie-Ève est la seule de sa famille à travailler dans le domaine des arts. «Ma mère est en comptabilité et mon père, en informatique. Ma sœur, qui a un an de moins que moi, est en gestion. Par contre, mes parents nous emmenaient dans les musées et au théâtre. J’ai eu accès très jeune à la culture. Mes parents trouvaient ça très important.»

Des communications au théâtre

Son intérêt pour le jeu s’est grandement développé quand une troupe de théâtre est venue présenter une pièce de Molière à son école secondaire. «J’ai d’abord fait du théâtre parascolaire, mais je me disais que j’allais me trouver une job “sérieuse”.»

Elle a fait des études en communication à l’université, puis elle a décroché un emploi dans une agence de publicité. Cela s’est avéré être l’élément déclencheur pour son changement d’orientation. «Je travaillais dans un bureau toute la journée et je m’ennuyais. Alors, à 23 ans, je suis allée à l’école de théâtre. Je me disais que j’avais un plan B puisque j’avais un baccalauréat, et que si ça ne marchait pas en théâtre, je pouvais retourner dans les communications. Mais je n’en ai jamais eu besoin.»

N’eût été la pandémie, Marie-Ève Trudel n’aurait pas pu jouer dans «Caméra café», parce qu’elle avait une tournée de théâtre à l’horaire... qui a été annulée. Rien n’arrive pour rien dans la vie. Son agenda étant libre, elle a pu auditionner pour la sitcom et décrocher son premier grand rôle à la télévision. «Je n’étais pas malheureuse, parce que je n’avais pas fait de télé avant. Mais c’est sûr que je suis extrêmement contente d’avoir un rôle dans “Caméra café”. Si quelqu’un m’avait dit que j’allais jouer un jour dans une émission de télé, je ne l’aurais pas cru, et encore moins en temps de pandémie. Pour moi, c’est comme un miracle.»

D’autant plus qu’à l’époque de la première mouture, «Caméra café» a connu un beau succès télévisuel et que cette nouvelle version était très attendue. «J’ai foncé là-dedans sans trop me poser de questions. Mais plus le temps avance, plus les gens comparent les deux moutures. Je me rends compte de l’ampleur que ça prend. Mais ce ne sont pas les mêmes personnages ni les mêmes enjeux, donc les gens ne peuvent pas s’attendre à revoir la même chose.»

Son personnage de la patronne, Mélanie, mise beaucoup sur le renforcement d’équipe. «Elle veut bien faire et augmenter la productivité de la compagnie. Elle propose des trucs de croissance personnelle, mais elle se heurte au fait que ses employés n’ont pas vraiment envie d’être productifs.»

22 ans d’amour

En juin dernier, la comédienne a eu 40 ans. Même si elle n’a pas pu fêter ça en grand, elle a passé un bon moment en compagnie de ses deux enfants, Simone, 4 ans, et Paul, 7 ans, ainsi que de son conjoint, Carl. Ce dernier travaille en informatique et ils se sont rencontrés dans un bar il y a 22 ans.

Retour sur les planches

Après une année sans théâtre, Marie-Ève sera de retour sur les planches au printemps, dans le laboratoire «Le rêveur dans son bain», d’Hugo Bélanger, présenté en webdiffusion du 21 mai au 7 juin sur le site Internet du TNM et, si les mesures sanitaires le permettent, en salle du 4 au 9 mai.

On peut voir la nouvelle mouture de «Caméra café» les mardis à 21 h, à TVA.