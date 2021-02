Carnaval: un baume après une année difficile

Après une année 2020 où la majorité de ses contrats sont tombés à l’eau, le maintien de la 67e édition du Carnaval de Québec est un véritable baume pour Marc Lepire, propriétaire de Sculptures Michel Lepire, qui s’en donne à cœur joie avec son équipe sur le terrain.

Connue pour la réalisation des palais de Bonhomme depuis neuf ans, l’entreprise est aussi active toute l’année pour répondre à la demande de divers événements, des mariages en passant par des congrès.

En 2020, la COVID-19 a néanmoins réduit presque à néant cette demande.

«Je sculpte de la glace presque tous les jours, moi. L’an passé, j’ai même éteint mes congélateurs. Je n’ai rien vendu, zéro, zéro, zéro. [...] Moi, pas de Carnaval, je fermais la compagnie. J’attendais la décision du Carnaval pour voir si je continuais ou si j’arrêtais. J’étais rendu là», confie Marc Lepire.

Que la fête hivernale puisse se concrétiser malgré la pandémie a donc été un grand soulagement pour lui et tous les autres artisans de la glace.

Reconnaissant

«On est vraiment heureux [...], on était tous reconnaissants», dit l’artiste et entrepreneur, qui se souvient d’avoir participé à son premier Carnaval à l’âge de 11 ans, suivant ainsi les traces de son père, Michel Lepire, décédé en 2018.

D’abord sceptique à l’idée de renoncer à un seul et grand palais de Bonhomme, au profit de six tours de 20 pieds réparties dans autant de quartiers, M. Lepire a ensuite été conquis par cette formule, qui lui a permis de se rapprocher du public.

En effet, l’édification d’un unique château a dû être écartée pour éviter tout rassemblement. En tout, entre 3000 et 3500 blocs de glace ont servi à construire les six tours, de même que 83 sculptures sur plusieurs artères commerciales.

«En fin de compte, j’ai beaucoup aimé être partout en ville. Tout le monde nous remerciait d’être là et disait que ça égayait la ville. On a comme redonné l’esprit carnavalesque à toute la ville», dit M. Lepire.

Enfin de l’action !

Autre différence notable, en raison de la pandémie, il a dû diviser son équipe de 13 personnes en trois bulles qui ne peuvent se côtoyer à moins de deux mètres.

«C’était quand même plaisant de tous les voir et de se parler plus proche que juste par Zoom ! [...] J’ai vraiment tenu les cordes serrées [concernant le respect des règles sanitaires], j’en étais tannant», lance-t-il.

Malgré les défis, il gardera de bons souvenirs de cette édition.

«Pour la première fois, les gens nous disaient : “merci d’être là”. D’habitude, ils disaient : “c’est beau, félicitations”, mais là, ils étaient heureux de nous voir, de voir quelque chose bouger dans la ville. C’était plaisant», conclut-il.

► Il est possible d’admirer les tours et les sculptures de glace et de neige du Carnaval de Québec jusqu’au 21 février.