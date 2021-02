Deux masques, est-ce trop?

Selon la docteure Nima Machouf, le port du masque de procédure est suffisant pour l’instant, même que l’ajout d'un deuxième masque pourrait compliquer la tâche de certains travailleurs.

« Pour les personnes qui portent le masque huit heures par jour, c’est très difficile si on leur demande d’en porter deux de manière soutenue. Il faut quand même qu’il soit capable de respirer » souligne la Dre Nima Machouf, épidémiologiste

• À lire aussi: Québec achète 40 000 masques N99 fabriqués à Montréal

• À lire aussi: Le ministre de la Santé se protège avec deux masques

• À lire aussi: Masques à fenêtre en service de garde: une entreprise de Louiseville pourrait décrocher le contrat

Le test de la bougie reste la meilleure option selon la spécialiste.

« Essayez de souffler une bougie pour voir si elle s’éteint ou pas, si elle s’éteint cela veut dire que tout passe », mentionne-t-elle

Semaine de relâche

L’Ontario a décidé de repousser la semaine de relâche d’un mois.

« Je ne comprends pas pourquoi au Québec on est lent dans tout, on est toujours les derniers à commencer des affaires. Au début de la pandémie, on a très bien réagi » affirme la spécialiste

L’option des barrages routiers pourrait être une solution pour protéger les régions qui sont aux prises avec moins de cas de COVID-19.