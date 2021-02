Estrie: l’agrandissement de l’auberge Ripplecove fait des mécontents

Un projet d’agrandissement de l’auberge Ripplecove, à Ayer's Cliff en Estrie, est vivement contesté par les résidents du lac Massawippi, qui cohabitaient jusqu’ici très bien avec le célèbre lieu d’hébergement.

«C’est immense! Dynamitage, coupe d’arbre: les voisins ne l’ont pas vu venir», indique la directrice générale de Bleu Massawippi, Michèle Gérin.

«On s’inquiète pour l’environnement parce que la baie ronde c’est une des plus vulnérables du lac Massawippi. Elle est déjà très urbanisée et là on va doubler cette urbanisation», ajoute-t-elle.

Quelque 29 unités sont présentement en construction et le propriétaire prévoit une deuxième phase. Il a totalement le droit de faire à la suite d’un règlement adopté en 2009.

«C’est très permissif, mais c’est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd’hui, admet le maire d’Ayer’s Cliff, Vincent Gérin. La municipalité ne peut pas changer le règlement pour l’interdire aujourd’hui, on s’exposerait à des poursuites.»

Changement de zonage

La direction de l’auberge se veut rassurante.

«On a un plan de reboisement, on suit à la lettre toutes les directives et les gens du ministère de l’Environnement viennent régulièrement vérifier que tout est conforme. Nous avons le souci de respecter nos devoirs et même plus. On a investi de l’argent récemment dans la bande riveraine du lac», mentionne la vice-présidente aux ventes et au développement, Annie Brunelle.

L’auberge Ripplecove propose de vendre les condos construits dans la prochaine phase plutôt que les louer.

«Ça permettrait de faire moins d’unités, plus grandes, donc moins de cases de stationnement, moins de circulation, on pense que ce serait avantageux pour le secteur», explique Mme Brunelle.

Cela nécessiterait un changement de zonage. Le conseil municipal est en faveur, dit le maire.

«On ne peut pas refaire le passé. Alors dans ce contexte-là, le conseil croit que le changement de zonage est plus favorable au contrôle du développement», raisonne M. Gérin.

Les élus se pencheront sur la question le 15 février et s’ils décident d’aller de l’avant, les citoyens qui s’opposent pourront signer un registre pour demander la tenue d’un référendum.

«Les citoyens doivent bien comprendre qu’ils ne peuvent pas s’opposer à l’agrandissement de l’hôtel, insiste le maire. Ils peuvent toutefois s’opposer au changement de zonage.»