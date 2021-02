«Je me suis recentrée sur moi» - Julie Houle

On la retrouve à «La poule aux oeufs d’or», qui a changé de case horaire. Julie Houle a fait le plein d’énergie et, en cette période de grands changements sur plusieurs plans, elle a pris soin d’elle...

«La poule aux œufs d’or» reprend du service en ce mois de février, et ce, jusqu’en juin! Semaine après semaine, toujours sans public en studio, Sébastien Benoit et Julie Houle continueront de faire des heureux. Ces derniers prendront part au jeu à partir de leur foyer, en présence virtuelle, tout comme l’automne dernier.

«On travaille vraiment dans les règles de l’art, précise Julie. J’ai hâte de pouvoir faire un câlin à Sébastien Benoit! Ça fait un an qu’on ne s’en est pas fait. On s’aime et on est des colleux!»

Cette saison, la populaire émission sera diffusée les dimanches à 17 h 30, à compter du 7 février. Elle sera la locomotive des grosses soirées du dimanche à TVA. «Les gens vont nous regarder en préparant le souper.»

Julie Houle est arrivée à «La poule aux œufs» d’or en septembre 2008. Pour une rare fois en 12 ans, elle n’a pas pu dire cette année qu’elle revenait en terrain connu, dans des pantoufles confortables. Il a fallu que l’équipe s’adapte à la nouvelle dynamique. «Sans public, Sébastien et moi, on est devenus les courroies de transmission de la bonne humeur qui doit régner sur le plateau.»

Le travail de l’animatrice prend un tout autre sens en cette période difficile. Les gens ont besoin de joie et de réconfort... et c’est ce qu’elle et son coanimateur offrent aux téléspectateurs de «La poule aux œufs d’or». «Ils nous voient comme une source de bonheur, et c’est ce qu’on a la prétention d’être. Ça fait du bien de voir des gens qui sont heureux et qui reçoivent quelque chose de beau dans leur vie!»

Julie vit en Montérégie depuis cinq ans, mais elle a habité Québec pendant huit ans et a fait l’aller-retour jusqu’à Montréal pour l’émission durant tout ce temps. «Si je devais le refaire, je le referais tellement j’aime ce travail!»

Une famille résiliente

C’est avec ses quatre enfants que Julie Houle a vécu les confinements. «On est résilients. On s’ajuste, on s’adapte, on va jouer dehors... Je les trouve bons, les enfants. On a beaucoup à apprendre de leur résilience.»

Trois de ses quatre amours, Rose-Marie, 11 ans, Charles-Antoine, 9 ans, et Gabriel, 8 ans, sont à l’école primaire (respectivement en sixième, quatrième et troisième année). La petite dernière, Florence, 4 ans, fréquente la garderie. «Ils sont contents d’avoir un petit répit de la maison, et c’est leur seule façon de voir des amis. Parce qu’on respecte vraiment bien les consignes: on ne fréquente personne, on ne voit pas la famille... Ils s’ennuient de leurs cousins et cousines!»

Elle n’est plus en affaires avec le père de ses enfants

Pendant longtemps, elle s’est occupée de la gestion des restaurants McDonald’s dont elle était franchisée avec le papa de ses enfants, l’homme d’affaires Pierre-Charles Tardif. Ce n’est plus le cas. «Actuellement, je suis en pause sur ce plan-là.»

Les derniers temps n’ont pas été faciles pour l’animatrice. «Ç’a été une grosse année, avec beaucoup de changements sur plusieurs plans, entre autres avec la COVID, “La poule”... On va s’en souvenir longtemps de 2020!»

Heureusement, elle a pris soin d’elle. «Je me suis vraiment reposée. J’ai fait de la méditation. Je suis sortie dehors prendre l’air. Et j’ai maintenant un chien, alors c’est super agréable! Je respire comme je n’ai jamais respiré. Je profite du moment présent. J’ai pris du temps pour me recentrer sur moi, sur ce dont j’ai vraiment envie dans ma vie personnelle.»

«La poule aux œufs d’or» est maintenant diffusée les dimanches à 17 h 30, à TVA.