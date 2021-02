Le Cégep de Rimouski se démarque dans le palmarès des cégeps

Le Cégep de Rimouski arrive en tête de plusieurs programmes, selon le plus récent palmarès des cégeps du «Journal de Québec». La clé du succès, pour la direction et des collégiens, réside entre autres dans le suivi serré des étudiants.

«Il y a un esprit de famille qui s'installe entre les enseignants et les étudiants, ce qui fait que lorsqu'un étudiant a des difficultés, on peut s'en rendre compte plus vite, on peut intervenir, collaborer et faire un plan d'action pour redresser la situation», a expliqué le directeur général du cégep, François Dornier.

Les quelques étudiants rencontrés vendredi par TVA Nouvelles n'étaient pas du tout surpris de la performance de leur cégep et soulignaient tous la facilité d'accès des enseignants.

Selon le top 5 des cégeps dans certains programmes d'études, le Cégep de Rimouski se classe au premier rang dans quatre des dix techniques qui comptent le plus d'inscriptions, soit les techniques de gestion de commerces, d'éducation spécialisée, de génie mécanique et de travail social.

Le cégep se démarque aussi en génie civil.

Plus facile avec peu d’étudiants

Selon la direction, la situation d'un cégep est très changeante et donc, l'adaptation est nécessaire et constante.

«Les paramètres changent énormément, les étudiants changent souvent, ils n'ont pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses, alors il faut constamment être dans une approche d'analyse. [...] Il n'y a rien de statique, il faut s'adapter, s'ajuster continuellement», a avancé M. Dornier à TVA Nouvelles.

En ce sens au Cégep de Rimouski, on a mis en place des centres d'aide aux étudiants. Il y a également un comité de suivi des étudiants qui se réunit aux deux semaines.

«Il y a une collaboration entre les enseignants et le personnel de soutien, ce qui fait qu'on a un niveau très rapproché de suivi», a ajouté le directeur général.

Le Cégep de Rimouski accueille annuellement environ 2600 étudiants et la taille plus limitée de l'établissement contribue à son succès, selon la direction.

«On a suffisamment de programmes pour rendre les activités intéressantes et avoir les moyens pour les soutenir. En même temps, c'est suffisamment petit pour ne pas perdre de vue nos étudiants», a conclu M. Dornier.