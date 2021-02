Les propriétaires de la Boucherie Huot portent le verdict en appel

Les propriétaires de la Boucherie Huot qui ont été déclarés coupables de négligence criminelle causant des lésions d’un employé ont décidé de porter la cause en appel.

Reconnus coupables conjointement, Bernard et Carl Huot ont fait preuve de laxisme en négligeant de faire réparer le hachoir industriel, a estimé la juge Annie Trudel dans son jugement rendu le 11 janvier.

En novembre 2016, l’employé Olivier Bouchard avait subi d’importantes blessures à la tête et à un bras lorsqu’il était tombé dans l’appareil.

Le hachoir devait s’arrêter lorsque le couvercle était ouvert, mais au moment du drame, le dispositif était défectueux depuis deux ans et avait été contourné pour éviter que la production soit arrêtée suivant un bris.

Dans sa décision, la juge a qualifié le témoignage des accusés « d’invraisemblable ».

Culture de l’entreprise

Selon la requête déposée au greffe, le « jugement de première instance est déraisonnable » alors que la juge a erré en droit, notamment sur la question de recevabilité d’une preuve de conduite antérieure indigne.

Notons que la juge Trudel a parlé de « laxisme » et du « mépris » des propriétaires de la boucherie en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

En somme, la juge a pris en compte la culture de l’entreprise dans sa décision.

Selon la requête pour permission d’en appeler, la juge a « erré en fait et en droit en tirant des inférences et des conclusions factuelles non supportées par la preuve », écrit l’avocat des appelants, Me Charles Levasseur.

Ce dernier demande donc d’infirmer la déclaration de culpabilité prononcée le 11 janvier dernier et d’ordonner un nouveau procès.

«Pas satisfait du verdict»

L’un des deux accusés, Bernard Huot, a brièvement commenté la nouvelle procédure, lui qui s’est dit évidemment « pas satisfait du verdict ».

Il affirme que la juge « a été très dure à notre égard » et déplore que son témoignage ait été qualifié « d’invraisemblable ».

Il s’agit d’un appel de plein droit qui fera d’abord l’objet de débats devant la Cour d’appel à la fin du mois.