Location de chalets: «on reçoit plus de demandes illégales que légales»

À l’approche de la semaine de relâche, le téléphone de plusieurs propriétaires de chalets locatifs ne dérougit pas et de nombreux locataires semblent prêts à tout pour contourner les règles sanitaires.

Des propriétaires de chalets affirment qu’ils doivent refuser des dizaines de demandes par semaine parce qu’elles ne respectent pas les règles sanitaires imposées par le gouvernement Legault afin de freiner la propagation de la COVID-19.

Parmi ces demandes, des propriétaires racontent avoir refusé, par exemple, un groupe de collègues qui désiraient faire de la motoneige, des groupes d’étudiants ou encore des familles élargies, soit deux ou trois bulles familiales, qui souhaitaient se réunir.

Des résidents de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont aussi contacté des propriétaires pour louer leur chalet alors que les déplacements entre les régions, et encore moins entre les provinces, sont déconseillés.

Certains parents, aussi, se font complices de leurs jeunes qui souhaitent se réunir, a pu constater Sébastien Réhaume.

«J’ai eu une demande d’une personne qui se disait venir en famille pour louer le chalet pour six personnes. Finalement, en posant plein de questions, ce qu’on a su, c’était six étudiants qui n’avaient pas l’âge légal pour louer sur Airbnb pour nous, 21 ans, ils avaient 18 ans, et ils passaient par leurs parents», raconte le propriétaire de chalet locatif.

Plusieurs propriétaires constatent que plusieurs locataires craignent davantage les sanctions que le coronavirus.

«Ce n’est pas tellement la maladie qui les inquiète, en tout cas dans mon domaine de location, c’est plutôt la sanction qui va venir», souligne Marc Cossette, un propriétaire de chalets locatifs.

Plusieurs locateurs pourraient être tentés de louer à des groupes «illégaux» puisqu’ils utilisent ces revenus pour payer l’hypothèque de leur chalet.

Ceux-ci s’exposent cependant à des amendes allant de 5000$ à 6000$.