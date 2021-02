Saint-Valentin: un week-end très occupé pour les restaurateurs

Signe que les amoureux veulent s’offrir un bon repas pour la Saint-Valentin malgré la pandémie, des restaurants affichent complet depuis plusieurs jours et s’atten-dent même à un week-end plus achalandé que durant le dernier temps des Fêtes.

« On a arrêté de prendre des commandes mardi, on affiche complet avec 2000 commandes. C’est le double [par rapport aux dernières années], ça a vraiment explosé ! » fait valoir Yvan Ouellet, propriétaire du restaurant Le Quarante 7, à Québec.

Pour M. Ouellet, l’impossibilité de sortir en salle à manger entre amoureux dans les zones rouges, dont la région fait encore partie, y est évidemment pour quelque chose.

« Il y a un impact négatif à la fermeture des restaurants, mais aussi certains positifs, par la force des choses », estime-t-il.

L’établissement situé dans le quartier Saint-Jean-Baptiste fait état du « plus gros week-end de l’année », plus important encore que ceux de Noël dernier et du jour de l’An.

Des menus épuisés

Aux restaurants Le Pied Bleu et Le Renard et la Chouette, dans Saint-Sauveur, on a même vendu plus de menus pour la Saint-Valentin que durant tout le temps des Fêtes, affirme la propriétaire, Thania Goyette.

Les menus spéciaux de la fête de l’amour ont aussi rapidement été épuisés à l’Espace Artevino, au Michelangelo, au Kebec Club Privé, au Bistro B et au Tapas et Liège, pour ne nommer que ceux-là.

Au Sushibox de Cap-Rouge, l’achalandage est tel qu’il n’est plus possible de passer de commande pour samedi.

Afin de maximiser la production tout en favorisant la distanciation sociale de ses employés, le propriétaire Thomas Casault a même aménagé une nouvelle chaîne de production dans sa salle à manger fermée.

« Pour nous, la Saint-Valentin, c’est l’équivalent de faire deux fins de semaine en une », dit-il.

Pertes énormes

De son côté, le propriétaire de l’Atelier et de l’Ophélia sur la Grande Allée, Fabio Monti, mentionne que « ça n’a rien à voir avec le chiffre d’affaires qu’on peut faire quand les salles à manger sont ouvertes », même si ça fait un petit baume.

Une observation que partage Yanick Parent, propriétaire du Bello Ristorante, dans le Vieux-Québec, qui offrira le service aux chambres à l’hôtel Clos Saint-Louis, en plus des commandes à emporter.

« Quand la Saint-Valentin tombe la fin de semaine, pour nous, c’est très bon. On aurait eu un excellent jeudi, vendredi, samedi et dimanche en restaurant. Là, on perd de l’argent, c’est terrible », soutient-il.