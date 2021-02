Sept armes à feu saisies à Montréal

Sept armes à feu ont été saisies et cinq personnes ont été arrêtées par le Service de police de police de la Ville de Montréal (SVPM) jeudi.

Au cours de deux opérations orchestrées par l’équipe QUIÉTUDE de la section du crime organisé du SPVM, les policiers ont aussi confisqué des stupéfiants et des biens volés.

La première opération a mené à une arrestation en matinée, jeudi, à l’intersection des avenues Aird et Pierre-De Coubertin, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Des perquisitions ont été réalisées en parallèle dans des résidences des rues Gonthier et Grande-Allée, à Montréal, et sur la rue Patenaude, à Laval.

PHOTO COURTOISIE

«Quatre carabines, dont deux semi-automatiques, ont été saisies, de même qu’un chargeur à haute capacité. De la drogue et près de 13 000 $ en argent comptant ont aussi été saisis», a précisé le SPVM, par communiqué.

Simon Lavoie, 49 ans, Samuel Lavoie, 19 ans, et Daniel Gallant, 52 ans, ont été arrêtés et ont comparu au palais de justice de Montréal, jeudi et vendredi, afin de répondre à des accusations liées aux stupéfiants et aux armes à feu.

La seconde opération a eu lieu en après-midi, jeudi. Une arrestation a été effectuée à l’intersection du boulevard Crémazie et de la rue Louis-Hébert. Des perquisitions ont été faites dans des logements de la 25e avenue, de la 31e avenue, de la rue Notre-Dame et de la rue Millar.

À ces endroits, on a saisi un pistolet semi-automatique, un chargeur haute capacité, une carabine, un revolver à air comprimé et des munitions, de la drogue et des guitares volées, a relaté le corps policier.

Les suspects appréhendés lors de la seconde frappe sont Ali Ugurlu, 22 ans, et Angy Golden Legoute, 25 ans. Leur comparution s’est déroulée vendredi. Ils font face à des accusations liées aux stupéfiants et aux armes à feu.