Taux d’échecs au secondaire: la pandémie n’est pas responsable de tout

Je me questionne. J'entends notre ministre de l'Éducation et notre premier ministre dire qu'au secondaire, les notes ont baissé. Pour l'avoir observé moi-même depuis plusieurs années, je pense que cela remonte à bien avant la COVID.

T'sais, quand on a voulu intégrer à tout prix tous les élèves (même ceux à besoins particuliers) dans les classes régulières, mais sans donner davantage de ressources aux profs qui recevaient ces élèves?

T'sais, quand on a décidé qu'au secondaire, des psychologues, des travailleuses sociales et des orthopédagogues, ce n’était pas important?

T'sais, quand on a décidé d'augmenter les ratios par groupes? Ratios qui sont constamment dépassés, si bien que j'ai déjà eu des groupes de 38 élèves (j'ai même vu des groupes monter jusqu'à 41).

T'sais quand on manquait tellement de remplaçants que des groupes pouvaient passer des semaines sans prof et donc, sans apprentissages?

T'sais quand on a loadé la tâche des profs au point où on n’a pas le choix de délester. On s'occupe du plus pressant. Donc le p'tit gars dans l'coin qui a ben de la misère, mais qui n’est pas tannant, on n'a jamais eu le temps de l'aider. Trop de feux à éteindre.

T'sais quand j'ai tellement de « toutes autres tâches connexes » que ma correction, je n’ai jamais le temps de la faire, donc mon temps de rétroaction est beaucoup trop long pour être efficace. Mais que voulez-vous, faut bien que j'dorme et que je m'occupe un peu de mes propres enfants des fois.

Définitivement, il a le dos large ce foutu virus.

Et en passant, c'est pour ça qu'on chiale autant! Parce que ce sont nos élèves, les premières victimes de toutes ces coupures. Vos enfants.