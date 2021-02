Thetford Mines: une employée accusée d’avoir volé plusieurs milliers de dollars à un aîné

L’employée d’une résidence pour personnes âgées de Thetford Mines est accusée d’avoir volé des milliers de dollars à un résident de 72 ans souffrant d’Alzheimer.

La Sûreté municipale de Thetford Mines a procédé mercredi à l’arrestation de Janie Dubois, 44 ans, sur son lieu de travail, pour vol et fraude envers un homme âgé de 72 ans.

«Alors que l’accusée était une employée d’une résidence privée pour personnes âgées, elle aurait pris la carte de débit, sans le consentement du bénéficiaire, pour effectuer près d’une vingtaine de retraits dans divers guichets automatiques entre avril et octobre 2020», a exposé le corps de police dans un communiqué, vendredi.

La présumée victime souffre d’Alzheimer à un stade avancé. Selon la police municipale, ce sont des anomalies dans le compte bancaire du septuagénaire qui ont d’abord éveillé les soupçons de travailleurs sociaux du CLSC. Leur collaboration s’est avérée «primordiale dans cette enquête», note-t-elle.

Selon ces intervenants, l’homme n’était pas apte à effectuer des retraits au guichet automatique par lui-même. Quand l’employée a été arrêtée, une fouille a permis de retrouver sur elle des médicaments appartenant à une autre bénéficiaire.

Selon le communiqué de la police, Dubois fait face à trois chefs de vol : deux pour moins de 5000 $ (en lien avec le vol présumé de la carte de débit et de la médication) et un autre pour plus de 5000 $. Elle est aussi accusée de fraude d’un montant de plus de 5000 $.

La prévenue a comparu le lendemain de son arrestation par visioconférence, à la suite de laquelle elle a été libérée moyennant diverses conditions. La suite des procédures a été fixée au 26 mars 2021 au palais de justice de Thetford Mines.

Yves Simoneau, porte-parole de la Sûreté municipale, affirme que son organisation a choisi de ne pas dévoiler le nom du lieu de travail de l’accusée «par souci de ne pas identifier la personne âgée».

«Le but visé de cette publication est d’abord préventif, afin de sensibiliser la population à ne pas hésiter à dénoncer tout acte pouvant être associé à la maltraitance envers nos aînés», a ajouté le sergent.