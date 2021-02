Toujours à la recherche du chien disparu sur les glaces du Saint-Laurent

Les recherches se poursuivent, vendredi, pour localiser Cowboy, ce chien coincé sur les glaces du fleuve Saint-Laurent depuis mardi soir.

Le temps file, mais plusieurs gardent l’espoir qu’un miracle se produise étant donné que les bergers australiens comme Cowboy ont une très bonne résistance au froid.

Un appel a de nouveau été lancé aux pilotes d’hélicoptère pour qu’ils survolent lentement et à basse altitude le Saint-Laurent.

L’aide des citoyens, qui peuvent scruter le fleuve à l’aide d’un appareil photo longue portée dont les clichés pourraient permettre de valider qu’il s’agit de l’animal, est également sollicitée.

Les glaces sur lesquelles le chien se trouverait étant toujours à la dérive, il pourrait, vendredi, se trouver dans différents secteurs allant de Rimouski jusqu’à L’Islet.

« Sachez que tout ça est hors de notre champ d’expertise, mais que nous n’avons pas baissé les bras en abandonnant Cowboy à son sort sans rien faire. Nous avons décidé d’utiliser notre visibilité et nos forces afin de venir en aide à ce chien. Sachez aussi que sans des groupes bénévoles comme le refuge et le nôtre, sans des personnes individuelles qui prennent la situation à cœur, sans des compagnies généreuses d’offrir leurs services gratuitement en ce moment, rien de tout ça n’aurait été entrepris », explique l’équipe de Ge Cherche Charly, qui coordonne les opérations avec le Refuge la deuxième chance.

Quatre signalements

Jeudi après-midi, quatre signalements consécutifs d’un animal aperçu sur les glaces ont été effectués.

Des citoyens de L’Islet et de Saint-Jean-Port-Joli, qui scrutaient le fleuve avec leurs jumelles ont indiqué avoir vu l’animal.

Cependant aucun d’entre eux n’a pu confirmer, sans l’ombre d’un doute, qu’il s’agissait de Cowboy.

En fin de journée, un avion a survolé le secteur, mais n’a pu malheureusement corroborer l’information, une étape essentielle pour qu’un sauvetage puisse ensuite se mettre en branle.

« Une demande de contre-vérification visuelle aérienne avait été demandée. Malheureusement, les gens généreux qui ont survolé la région n’ont pas pu valider les visuels. Sachez qu’il est commun que des renards se promènent sur les banquises et qu’aucun groupe de sauvetage ne tentera et ne prendra un tel risque à chaque signalement, s’il n’y a pas de validation officielle » affirme Geneviève Dupéron, sur la page Facebook de Ge Cherche Charly.

La noirceur a ensuite rendu impossible une opération de sauvetage pendant la nuit.

« Il ne reste qu’à espérer de tout cœur que la glace ait collé sur le bord et que le chien ait regagné la rive, ou qu’il survive sur sa glace cette nuit et qu’il soit visible à proximité des berges à la levée du jour », affirmait, jeudi soir, Jean-François Lachance, président et capitaine des embarcations UMA.

Jeudi, l’un des navires de la Garde côtière a quitté le Saguenay en direction de Rimouski. L’équipage a surveillé les glaces pour tenter de repérer l’animal, mais sans succès.

Appel au respect

L’équipe de Ge Cherche Charly lance aussi un appel au civisme et au respect envers tous ceux qui se mobilisent pour ce chien.

« Beaucoup de gens ont contacté les collaborateurs locaux et les ont insultés et menacés. Ces comportements refroidissent leur désir d’aider et de mettre leur vie en danger aux aussi. Il faut cesser ces comportements de haine et cesser de chercher des coupables », écrit Geneviève Dupéron.

« Comprenez que nous avons tous un travail respectif à gérer à travers cette crise et que nous faisons tout en notre possible dans une situation hors norme. Je vous demande d’être indulgent et compréhensif, nous souhaitons conserver leur collaboration», ajoute-t-elle.