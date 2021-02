Un prof coureur de jupons a attiré une élève dans son lit

La Couronne réclame un an et demi de prison pour un professeur d’arts dramatiques de la Rive-Sud qui a leurré une de ses élèves afin de l’attirer dans son lit, tout en flirtant avec deux autres adolescentes.

Réputé coureur de jupons à l’université, Dominic Lorion n’a vraisemblablement pas changé ses habitudes lorsqu’il a obtenu un poste d’enseignant à la polyvalente Louis-Philippe-Paré de Châteauguay, pour l’année scolaire 2017-2018.

Le problème, c’est que, cette fois, les filles qu’il tentait de séduire étaient mineures.

Le professeur d’arts dramatiques avait des conversations privées avec ses élèves de 16 et 17 ans sur l’application Messenger.

L’homme de 26 ans leur parlait d’école, mais aussi de sujets plus personnels.

Pendant sept mois, il a complimenté une adolescente de qui il s’était particulièrement rapproché, lui répétant qu’il aimerait « dormir collé » avec elle.

En mai 2018, après une soirée à la polyvalente, ses fantasmes sont devenus réalité.

L’élève a passé la nuit chez Lorion et ce dernier en a profité pour lui faire des attouchements sexuels.

En allant la reconduire à l’école le lendemain, l’enseignant lui a demandé de « se cacher » dans la voiture, pour éviter qu’un autre membre du personnel les voie.

S’il a vite regretté ses gestes, cela ne l’a pas empêché de flirter avec deux autres filles en même temps, et par la suite.

Déshabiller ses élèves

Lorion utilisait alors aussi l’application Snapchat, sur laquelle les messages envoyés sont éphémères.

Alors qu’il avait consommé drogue et alcool, il a appelé une de ses élèves en pleine nuit, pour lui dire qu’il lui enverrait un taxi « pour qu’elle aille le rejoindre et qu’il allait la déshabiller à son arrivée ».

Il a également invité une autre ado chez lui pour discuter « entre deux frenchs ».

Celles-ci ont décliné ces invitations.

Il y a un an, Lorion a plaidé coupable à des chefs de contacts sexuels en position d’autorité, d’incitation et de leurre.

Les agissements de l’enseignant ont eu des conséquences importantes sur les victimes, tant au niveau de leur confiance envers les hommes que dans la poursuite de leur parcours scolaire.

Celles-ci en ont d’ailleurs fait part au juge Marc Bisson, l’automne dernier, au palais de justice de Longueuil (voir plus bas).

Vendredi, c’était au tour de l’accusé de livrer ses états d’âme au magistrat.

Dans un long monologue, Lorion a répété ad nauseam qu’il regrettait les gestes qu’il a posés à l’égard de celles qu’il appelait « mes victimes ».

« Je viens ici affronter ce que j’ai fait et je suis prêt à recevoir la peine comme un grand », a-t-il laissé tomber sur un ton théâtral.

« Tombé de haut »

Selon lui, il est tout à fait normal que les profs aient des chouchous, ce qui ne l’est pas, c’est de « traverser la ligne ».

Plaidant que son client est « tombé de haut », Me Katherine Labelle estime que six mois de détention seraient suffisants.

Me Julie Sidara-Charron, de la Couronne, réclame pour sa part une peine trois fois plus longue pour « dénoncer les gestes intolérables envers les trois victimes ».

Le juge Marc Bisson tranchera en mars.

Ce que les victimes ont dit au juge

« L’image parfaite que j’avais de mon enseignant et ami a changé. Je n’étais plus fière de suivre ses pas et j’ai alors perdu tout intérêt envers le théâtre, une passion que j’avais depuis l’âge de 6 ans. »

– Une ado victime d’incitation

« Aujourd’hui, je me rends compte à quel point c’était ridicule, ce n’était pas une fréquentation qui voyait plusieurs personnes à la fois, c’était mon enseignant qui faisait des avances déplacées à plusieurs élèves.

– Une élève victime d’attouchements