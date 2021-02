Une famille tunisienne s’installe à Rimouski en plein hiver pandémique

Une famille tunisienne a déposé ses valises à Rimouski, en plein hiver, le 17 janvier dernier, alors que tout le Québec en était à son second confinement.

«Tout était fermé, donc c'était vraiment, vraiment pénible», a raconté Emira Bedhiafi, qui a eu de la difficulté à trouver un logement en raison du peu de mouvement sur le marché en cette période de l’année.

«[Lorsque] je demande si c'est disponible, et on me dit pour juin ou juillet», a-t-elle dit. Elle trouve finalement un logement grâce à un propriétaire d'immeubles à Rimouski. Celui-ci lui fournit également des meubles, comme les magasins sont toujours fermés.

La coordonnatrice des bénévoles chez Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent, Colette Schoonbroodt, lui a fourni ses habits hivernaux, un bien nécessaire pour survivre aux rudes hivers de la région.

«Ce que je vis depuis un an, c'est comment on développe des mécanismes et des processus de solidarité, ici, à Rimouski», a déclaré Mme Schoonbroodt.

Depuis le début de la pandémie, les demandes d'aide ont augmenté et les défis ont changé. «Comment respecter les normes de distanciation tout en entendant les besoins de socialisation des nouveaux arrivants?», a-t-elle demandé.

Une famille de réfugiés du Congo est attendue dans les prochaines semaines. La communauté s'organise déjà pour les accueillir.