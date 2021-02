Café Starbucks ferme 17 succursales au Québec

La province de Québec n’a pas été épargnée par le plan de restructuration de la chaîne américaine Starbucks. Ces dernières semaines, une vingtaine d’établissements ont fermé définitivement leurs portes.

• À lire aussi: Starbucks va augmenter le salaire de ses baristas aux États-Unis

La direction a transmis au ministère du Travail, en janvier, des avis de licenciements collectifs pour 17 succursales au Québec avec la mention «Réduction du nombre de salariés», et non «Fermeture d’entreprise».

Or, tous les établissements visés ne figurent déjà plus sur le site web de l’organisation et il n’est plus possible de joindre les employés. Ces compressions toucheraient environ 244 travailleurs, selon les documents.

Restructuration

Au cours des derniers jours, Starbucks n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue concernant son plan de restructuration au Québec. Il n’a donc pas été possible de savoir si certains de ces cafés pourraient être relocalisés.

En janvier, la direction avait annoncé dans un communiqué qu’elle prévoyait avoir fermé 300 établissements au Canada d’ici la fin mars. Plusieurs de ces succursales avaient déjà été fermées à l’automne.

En juin 2020, dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), la société établie à Seattle parlait plutôt de fermer jusqu’à 200 points de vente partout au pays, au cours des deux prochaines années.

À Québec, les deux sites récemment touchés par les compressions sont situés sur le boulevard Charest et le boulevard René-Lévesque Ouest. Ces succursales sont fermées depuis le début du mois de février.

Le Starbucks de la Grande Allée, qui n’est pas inclus dans les récentes données, a également cessé d’accueillir des clients à l’automne. La succursale à l’Aéroport international Jean-Lesage a aussi mis un terme à ses activités.

Nouvelles habitudes

Depuis l’été dernier, la chaîne américaine a accéléré son plan de transformation pour ses succursales en raison des impacts de la pandémie, l’objectif étant de mieux répondre aux nouvelles habitudes des gens.

Parmi ses chantiers, la direction souhaite notamment avoir davantage d’établissements avec un service au volant ainsi que bonifier son service de commande et de paiement par application mobile.

Au Canada, selon son dernier bilan annuel publié en septembre, l’enseigne comptait 1159 points de vente, soit 16 de moins que l’année précédente.

La direction a déjà mentionné par le passé que, en moyenne, une centaine de succursales fermaient par année en Amérique du Nord.