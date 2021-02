Cindy Crawford déjà punie pour avoir donné son avis lors d’une séance photo

Cindy Crawford s'est sentie mise à l'écart après avoir participé à une séance de photos inconfortable pour le numéro de Sports Illustrated Swimsuit Issue, au début de sa carrière, et elle a expliqué qu'elle avait appris une leçon précieuse sur la façon de dire ce qu'elle pensait après l'expérience.

• À lire aussi: Pete Davison et Kaia Gerber seraient séparés

• À lire aussi: France: une figure des agences de mannequins visée par une enquête pour viols

La top-modèle a parlé en toute franchise de ses expériences lorsqu'elle a débuté dans le métier, et a déclaré qu'un incident particulier sur le plateau de la publication lui avait appris une leçon précieuse.

«J'ai fait beaucoup de photos de nus et de maillots de bain, mais ce que vous regrettez, ce sont les moments où vous vous sentez sous pression sur le moment, a-t-elle déclaré au magazine Red. J'ai fait le numéro sur les maillots de bain de Sports Illustrated au début de ma carrière, et la femme qui le supervisait était très autoritaire.»

La célèbre mannequin se souvient avoir exprimé son interrogation quant au port d'un turban, ce qui n'a pas plu à Jule Campbell, alors rédactrice en chef.

«À l'époque, je me suis dit: "Je ne suis pas sûre que les gars qui lisent Sports Illustrated pensent que les turbans sont très sexy", et je l'ai dit, mais elle n'a pas aimé. J'ai fini par n'avoir qu'une seule petite photo dans le magazine. Je me suis dit : "Wow, on me punit parce que je dis ce que je pense – je ne suis pas vraiment d'accord avec ça», a-t-elle expliqué.

Cindy Crawford a comparé l'incident à sa séance de photos pour Playboy avec le regretté photographe de mode, Herb Ritts, où, au contraire, elle s'est sentie complètement maîtresse de la situation : «Quand j'ai fait Playboy avec Herb Ritts, je me suis sentie totalement à l'aise. J'aurais pu gâcher toute la séance si j'avais voulu et cela m'a permis de le faire d'une manière qui me semblait sûre pour moi. Mais il y a eu des moments où je n'ai pas senti que j'avais voix au chapitre.»