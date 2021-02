Des dizaines de camions-citernes prennent feu à la frontière iranienne

Des dizaines camions-citernes remplis de carburant ont pris feu samedi en début d'après-midi en Afghanistan à l'un des plus importants postes-frontières avec l'Iran, ont annoncé des responsables.

«Il y avait entre 200 et 300 camions (pleins) de gaz et d'essence (garés sur place) et nous avons réussi à en sauver certains, mais la plupart ont été pris dans l'incendie», a raconté Younus Qazi Zada, le chef de la Chambre de commerce de la province de Herat, où se trouve le poste-frontière d'Islam Qala.

«L'incendie est si important que personne ne peut s'en approcher, même à un kilomètre», a-t-il poursuivi, précisant qu'il évaluait les pertes à des millions de dollars.

Des pompiers iraniens sont allés aider à combattre les flammes et des renforts aériens ont également été demandés, a-t-il ajouté.

«Le feu s'est déclaré dans le bureau de douane et a embrasé du carburant importé et des camions-citernes qui étaient garés là», a raconté Jailani Farhad, le porte-parole de gouverneur de Herat, précisant que l'origine du sinistre n'a pas encore été établie.

Selon Ibrahim Mohammadi, le directeur des services ambulanciers de Herat, 17 blessés ont été emmenés à l'hôpital, certains souffrant de brûlures graves.

«Nous pensons que davantage de personnes ont été blessées par l'incendie», a-t-il souligné.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'épais nuages de fumée noire surplombant des camions en flammes.

Situé à 120 kilomètres de la ville de Herat, Islam Qala est l'un des plus importants passages frontaliers d'Afghanistan.

Tirant avantage de la situation, les talibans ont attaqué un poste de sécurité voisin après le début de l'incendie, a dit M. Farhad.