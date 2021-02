Il recueille 2 millions $ à 19 ans

À 19 ans, l’un des petits-enfants de Claude Béland, qui a dirigé le Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, a récolté l’impressionnante somme de 2 millions $ pour son entreprise de publicité en ligne.

Le financement a été mené par Joel Leonoff, un Lavallois d’origine qui a fait fortune à la tête de Paysafe, une firme de paiement en ligne vendue en 2017 pour 3,9 milliards $ US. Selon son profil LinkedIn, M. Leonoff habite aujourd’hui à Gibraltar.

« Joel est complètement tombé en amour avec ce qu’on essaie de faire, avec notre ambition et notre vision », raconte Lucas Béland au Journal.

L’ex-dragon Mitch Garber, un ami de Joel Leonoff, a accepté d’être son mentor.

« On a des appels chaque lundi matin à 8 h 30 », précise le jeune entrepreneur.

Lune Rouge, le holding personnel du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a également apporté son soutien.

Mais comment peut-on, si jeune, connaître autant de gens aux poches profondes ?

« Je me suis fait comme une mission personnelle de rencontrer le plus de gens possible et de ne jamais refuser des meetings, que ce soit des amis de mes parents ou les parents de mes amis. Au secondaire, je demandais à des gens dans la cafétéria de rencontrer leurs parents ! Ça faisait partie de mon modus operandi », explique Lucas Béland, dont les parents ont travaillé dans le secteur financier.

Un flop à 16 ans

C’est dès l’âge de 16 ans qu’il s’est lancé en affaires en créant, dans sa chambre, un jeu semblable à Pokémon Go.

« Malheureusement, en l’espace de 12 à 18 mois, mon jeu s’est complètement écroulé, dit-il. On n’a jamais réussi à faire lever l’entreprise. J’étais très jeune, j’ai fait plusieurs erreurs. »

L’expérience lui a toutefois permis de se familiariser avec le secteur de la publicité en ligne.

« Je la trouvais excessivement dérangeante et qu’elle n’apportait aucune valeur aux utilisateurs. Quand mon application s’est éteinte par elle-même, je me suis donc relancé tout de suite avec la mission de transformer la façon dont les gens interagissent avec la publicité mobile. »

Récompenses sur mobile

Sa jeune entreprise en démarrage, GoLoot, permet à des annonceurs d’offrir des « récompenses » comme des bons de réduction ou des remises en argent aux utilisateurs d’applications mobiles lors de l’atteinte d’objectifs comme la fin d’un niveau dans un jeu vidéo.

« Tous nos comportements mobiles, que ce soit jouer à des jeux, s’entraîner ou lire, peuvent être bonifiés par des récompenses GoLoot. C’est ça, le concept. »

GoLoot, qui emploie déjà 10 personnes, doit lancer officiellement ses activités d’ici deux mois.

De son côté, M. Leonoff participe actuellement à l’entrée en Bourse de Paysafe à New York.