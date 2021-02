Justin Trudeau salue l’arrivée de Mario Draghi à la tête de l’Italie

Justin Trudeau a félicité le nouveau premier ministre de l’Italie, Mario Draghi, ex-directeur de la Banque centrale européenne (BCE) qui a pris la tête du pays vendredi.

«Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Draghi en vue de continuer à renforcer les relations entre le Canada et l'Italie. Je me réjouis aussi de collaborer avec l'Italie alors que le pays agira à titre de président du G20 et de coorganisateur de la COP26 cette année», a déclaré Justin Trudeau dans un communiqué diffusé samedi soir.

Le gouvernement de Draghi est composé de politiciens puisés à partir d’une large coalition de partis de gauche comme de droite.

L’arrivée du banquier à la tête du pays fait suite à la demande du président italien, Sergio Mattarella, de prendre les rênes de la troisième économie d’Europe au terme d’une crise politique qui a été provoquée par la sortie du parti Italia Viva, dirigée par l’ancien premier ministre Matteo Renzi, de la coalition qui était au pouvoir.

Trudeau a aussi salué le premier ministre sortant, Giuseppe Conte, qui a démissionné de son poste le 26 janvier dernier.

«Je tiens également à remercier l’ancien premier ministre Giuseppe Conte pour son amitié et ses contributions aux relations entre le Canada et l’Italie au fil des ans, notamment pour sa collaboration durant le Sommet du G7 à Charlevoix et dans le cadre de la coordination de la réponse internationale au virus. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.»