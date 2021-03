«Land»: Robin Wright et le deuil

Dans «Land», son premier long métrage en tant que réalisatrice, Robin Wright met en scène des personnages endeuillés.

Brisée, Edee (Robin Wright) décide d'acheter une cabine au milieu des Rocheuses pour aller y vivre en ermite. Mais les conditions hivernales sont trop intenses pour elle et elle ne doit sa survie qu’à Miguel (Damian Bichir), un chasseur local.

Lors de ses six années passées à incarner Claire Underwood dans la série «House of Cards» de Netflix, Robin Wright avait eu l’occasion d’oeuvrer derrière la caméra pour plusieurs épisodes.

Dans «Land» (littéralement «Terre»), on sent dès les premiers plans qu’elle maîtrise bon nombre d’éléments de son nouveau métier. Pour faire honneur au titre du long métrage, dont le scénario a été écrit par Jesse Chatham et Erin Dignam, elle filme la nature sauvage et grandiose de l’Alberta, tirant du paysage de quoi soutenir la démarche de la protagoniste.

Peu à peu, avec des retours en arrière peuplant ses moments de solitude, on découvre qu’Edee a promis à sa sœur Emma (Kim Dickens) de ne pas se faire de mal (entendre, évidemment, de ne pas se suicider) malgré sa peine dont on apprendra peu à peu les raisons. De manière pointilliste, Robin Wright examine également la relation qui se développe entre son personnage et celui, brillamment interprété, de Damian Bichir.

Faite de ces silences des gens habitués à la solitude, leur amitié grandira à la faveur des leçons de chasse dispensées par le lointain voisin.La fin (dont il ne faut rien dévoiler bien qu’elle soit prévisible) arrive un peu rapidement, les 89 minutes (et les 29 jours de tournage) de «Land» ne suffisant pas à explorer tous les méandres de deux personnages frappés par la tragédie et avec lesquels on aurait apprécier passer plus de temps.

Certains cinéphiles reprocheront donc à Robin Wright une apparente facilité, voire légèreté, dans le traitement d’un sujet aussi grave que le deuil. Mais ce serait faire l’impasse sur la finesse des dialogues et des plans de caméra qui font passer l’essentiel.

Note: 3,5 sur 5